Semifinalistas da Copa do Brasil, Vasco e Cruzeiro fazem duelo de gigantes no Brasileirão

Vasco e Cruzeiro fazem um confronto de gigantes no Campeonato Brasileiro neste sábado, às 18h30, em São Januário, no Rio, pela 25ª rodada. Embora em situações diferentes, chegam em bom momento, sendo semifinalistas da Copa do Brasil - os mineiros pegam o Corinthians, enquanto os cariocas fazem clássico com o Fluminense, ambos em dezembro.

O Vasco parece ter tomado rumo. Semifinalista da Copa do Brasil, está há seis jogos sem perder na temporada, sendo quatro no Brasileirão. O time cruzmaltino está enfrentando uma sequência bem complicada contra times do topo. Já empatou por 1 a 1 com o líder Flamengo e venceu o Bahia por 3 a 1. Depois do Cruzeiro, ainda terá o Palmeiras.

A vitória diante do Bahia foi mais especial, pois o último triunfo em São Januário no Brasileirão tinha sido em 17 de maio, quando fez 3 a 0 no Fortaleza. Foram mais de quatro meses. Com 27 pontos, os cariocas aparecem em 13º lugar.

A boa fase do Vasco se passa pelo bom momento de Philippe Coutinho, que tem três gols e uma assistência em seus últimos cinco jogos. A sequência sem lesões e seu desempenho decisivo já vem levantando seu nome para um possível retorno à seleção brasileira. O camisa 10 está confirmado novamente como titular no time de Fernando Diniz.

Um retorno importante para o ataque é Rayan, que cumpriu suspensão diante do Bahia. O zagueiro Robert Renan sofreu uma concussão no empate por 1 a 1 com o Flamengo e precisou cumprir o protocolo de concussão, que não permite o jogador atuar por cinco dias. Ele será reavaliado e, se estiver bem, entrará no lugar de Lucas Freitas.

Diniz elogiou a melhora do aspecto psicológico vascaíno. "Era um time que se abalava quando tomava gol. Eu não senti isso comigo no Vasco. Estamos trabalhando de maneira consistente. Em todos os jogos tivemos mais chance de ganhar do que de perder", destacou.

O Cruzeiro é outro semifinalista da Copa do Brasil e vem de seis vitórias seguidas na temporada, sendo quatro no Brasileirão: Internacional (2 a 1), São Paulo (1 a 0), Bahia (2 a 1) e Red Bull Bragantino (2 a 1).

Assim, está na vice-liderança com 50 pontos, na cola do líder Flamengo, com 51, embora os cariocas tenham um jogo a menos (23 a 24). Consistente, o Cruzeiro tem conseguido bons resultados fora de casa, com cinco vitórias e três empates nos últimos oito jogos.

O técnico Leonardo Jardim terá dois desfalques certos por suspensão: o zagueiro titular Lucas Villalba, e o atacante Gabigol, que apesar de iniciar no banco, vem sendo bastante utilizado. Jonathas Jesus deve ser titular na zaga.

Outro zagueiro na lista de relacionados é João Marcelo, que iniciará no banco após se recuperar de grave lesão no joelho. O meia Eduardo também está à disposição após crise de gastroenterite. Por outro lado, o atacante colombiano Sinisterra é dúvida após estiramento muscular na coxa.

Depois do Vasco, o Cruzeiro terá confronto direto com o Flamengo e Jardim demonstrou preocupação com os pendurados. "Nos últimos jogos, o Cruzeiro foi carregado de cartões amarelos, muitas vezes injustificados. Mas não vamos gerir nossos jogadores por causa disso. O jogo mais importante é este contra o Vasco", reforçou.

FICHA TÉCNICA

VASCO X CRUZEIRO

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Cauan Barros, Hugo Moura, Nuno Moreira e Philippe Coutinho; Rayan e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.

CRUZEIRO - Cássio; William, Jonathas Jesus, Fabrício Bruno e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira; Christian, Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).