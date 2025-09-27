São Paulo x Palmeiras: veja onde assistir e informações do jogo pelo Paulista feminino
Neste domingo, em confronto válido pela décima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista feminino, São Paulo e Palmeiras se enfrentam no Estádio Municipal Santana de Parnaíba, a partir das 17h30 (de Brasília).
Onde assistir: o embate terá transmissão exclusiva do canal UOL.
Como chegam as equipes?
O São Paulo chega em bom momento para o clássico, uma vez que eliminou o Corinthians nas quartas de final da Copa do Brasil ao vencer por 3 a 1 e não perde há quatro partidas. No período, são duas vitórias e dois empates.
Do outro lado, o Palmeiras também avançou no torneio mata-mata ao golear o Sport por 5 a 0. O Verdão também chega em ótimo momento, tendo vencido as últimas cinco partidas que disputou (Cruzeiro, Realidade Jovem, América-MG, Ferroviária e Sport).
Prováveis escalações
São Paulo: Carlinha; Bruna Calderan, Kaká, Carol Gil e Bia Menezes; Karla Alves, Aline Milene e Camilinha; Isa Guimarães, Duda Serrana e Giovanna Crivelari
Técnico: Thiago Viana
Palmeiras: Kate Tapia; Poliana, Raíssa Bahia, Isadora e Carla; Greicy, Yoreli e Brena; Rhay Coutinho, Tainá Maranhão e Amanda Gutierres
Técnico: Camilla Orlando
Arbitragem
Não divulgada.