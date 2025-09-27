São Paulo repudia bloqueio de repasses da Libra arquitetado pelo Flamengo

O São Paulo divulgou um comunicado oficial neste sábado manifestando seu repúdio à atitude do Flamengo de entrar na Justiça para travar o repasse de direitos de transmissão da Libra (Liga do Futebol Brasileiros) aos clubes que dela fazem parte.

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, concedeu, em segunda instância, uma liminar para bloquear o repasse de R$ 77 milhões referentes a uma parcela dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro e que seria dividido entre os clubes que fazem parte da Libra.

O Flamengo alega que os critérios adotados para a divisão do pagamento dos direitos de transmissão, sobretudo os 30% vinculados à audiência do pay-per-view, não é justa, uma vez que acredita representar cerca de 47% do público que é torcedor de algum dos clubes da Libra.

"A atual gestão do Flamengo parece não compreender que é responsável pelos contratos herdados. Até porque a enorme história do Clube carioca foi construída ao longo dos anos, e não pelos atuais mandatários", escreveu o São Paulo em nota.

O Tricolor, que atravessa grave crise financeira, é um dos clubes que mais podem ser prejudicados pelo bloqueio desse repasse. Seu presidente, Julio Casares, é um dos principais articuladores da Libra, ao lado da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, que já não possui uma relação amistosa com a atual gestão do Flamengo.

"A atitude do Flamengo não é condizente ao seu passado grandioso e tem como intenção atrapalhar financeiramente o futebol brasileiro, sendo que os clubes necessitam desta verba para o custeio", diz a nota em outro trecho.

Confira a nota divulgada pelo São Paulo na íntegra:

O São Paulo Futebol Clube vem por meio desta manifestar o seu repúdio à conduta da gestão do Clube de Regatas do Flamengo. Mesmo após assinar o acordo com a Libra (Liga do Futebol Brasileiro) e a TV Globo, travou o repasse de R$ 77 milhões referente a uma das parcelas dos direitos de transmissão e pay-per-view por meio de liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

A atual gestão do Flamengo parece não compreender que é responsável pelos contratos herdados. Até porque a enorme história do Clube carioca foi construída ao longo dos anos, e não pelos atuais mandatários.

A atitude do Flamengo não é condizente ao seu passado grandioso e tem como intenção atrapalhar financeiramente o futebol brasileiro, sendo que os clubes necessitam desta verba para o custeio.

Confiamos que a Justiça do Rio de Janeiro saberá avaliar com correção e imparcialidade a atitude do clube carioca.