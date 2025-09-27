São Paulo perde invencibilidade de 23 jogos em casa em competições internacionais

A eliminação para a LDU, nesta quinta-feira, no Morumbis, não marcou apenas a queda do São Paulo nas quartas de final da Libertadores. O revés por 1 a 0 também encerrou uma longa invencibilidade do Tricolor como mandante em torneios internacionais, que já durava mais de três anos.

O clube do Morumbi não perdia em casa por competições continentais desde 2021, quando foi derrotado pelo Racing por 1 a 0, ainda na fase de grupos da Libertadores. Na fase seguinte daquela edição, porém, o São Paulo conseguiu a vingança: reencontrou os argentinos nas oitavas de final e avançou após goleada no agregado por 4 a 2.

De lá para cá, foram 23 partidas de invencibilidade como mandante em torneios internacionais, com 16 vitórias e 7 empates. A série positiva chegou ao fim justamente diante da LDU, que avançou para a semifinal da Libertadores.

O público geral já pode garantir ingressos para o jogo contra o Ceará, na próxima segunda-feira (29), às 20h, pelo Brasileirão. Compre aqui > https://t.co/CV5rzDgMYt #VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/bqX1XiIkXd ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 26, 2025

Durante esse período, o São Paulo colecionou triunfos marcantes diante da torcida, tanto na própria Libertadores quanto na Sul-Americana, tornando o Morumbis um dos estádios mais temidos do continente.

Contra a LDU, no entanto, mesmo com mais de 50 mil torcedores presentes, o time não conseguiu transformar a pressão em gols e foi castigado com um contra-ataque ainda no primeiro tempo, concluído por Medina.

Agora, eliminado do torneio continental, o São Paulo foca suas atenções no Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), contra o Ceará, novamente no Morumbis.