São Paulo perde invencibilidade de 23 jogos em casa em competições internacionais

27/09/2025 06h00

A eliminação para a LDU, nesta quinta-feira, no Morumbis, não marcou apenas a queda do São Paulo nas quartas de final da Libertadores. O revés por 1 a 0 também encerrou uma longa invencibilidade do Tricolor como mandante em torneios internacionais, que já durava mais de três anos.

O clube do Morumbi não perdia em casa por competições continentais desde 2021, quando foi derrotado pelo Racing por 1 a 0, ainda na fase de grupos da Libertadores. Na fase seguinte daquela edição, porém, o São Paulo conseguiu a vingança: reencontrou os argentinos nas oitavas de final e avançou após goleada no agregado por 4 a 2.

De lá para cá, foram 23 partidas de invencibilidade como mandante em torneios internacionais, com 16 vitórias e 7 empates. A série positiva chegou ao fim justamente diante da LDU, que avançou para a semifinal da Libertadores.


Durante esse período, o São Paulo colecionou triunfos marcantes diante da torcida, tanto na própria Libertadores quanto na Sul-Americana, tornando o Morumbis um dos estádios mais temidos do continente.

Contra a LDU, no entanto, mesmo com mais de 50 mil torcedores presentes, o time não conseguiu transformar a pressão em gols e foi castigado com um contra-ataque ainda no primeiro tempo, concluído por Medina.

Agora, eliminado do torneio continental, o São Paulo foca suas atenções no Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), contra o Ceará, novamente no Morumbis.

