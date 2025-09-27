Topo

São Paulo x Palmeiras: clássico do Paulista tem 'tira-teima' e boom de gols

Equipes se enfrentaram duas vezes nesta temporada e fazem "tira-teima" Imagem: UOL
do UOL

Do UOL, em São Paulo

27/09/2025 17h00

São Paulo e Palmeiras se enfrentam amanhã, pela 10ª rodada do Paulistão Feminino, em um clássico que serve como tira-teima para os rivais. O duelo começa às 17h30 (de Brasília) e terá transmissão do Canal UOL, UOL Play e no YouTube do UOL Esporte, com narração de Vivi Falconi e comentários de Milly Lacombe e Gabriel Sá.

Hora da verdade

As equipes se enfrentaram duas vezes nesta temporada: uma pelo Brasileirão e outra justamente pelo Paulistão.

O primeiro jogo acabou com vitória do São Paulo, que cravou 2 a 1 nas adversárias com direito a gol nos acréscimos marcado por Karla Alves na Arena Barueri.

O último encontro, no entanto, terminou com o Palmeiras superando as rivais. O alviverde aplicou 3 a 2 no Tricolor, também atuando como mandante.

A partida também promete, ao menos pelo histórico recente, ter um "boom" de gols. Nos últimos cinco confrontos, incluindo os dois recentes, foram 20 gols marcados — na média, a rede balançou, portanto, quatro vezes em cada embate.

O clássico também pode alterar a classificação do Paulistão Feminino. O Palmeiras não sairá da vice-liderança, mas o São Paulo tem chance de ultrapassar a Ferroviária e chegar ao top 3. Ambos somam 14 pontos, mas o Tricolor fica atrás pelo saldo de gols. A equipe de Araraquara, aliás, vai encarar na rodada o Santos fora de casa.

São Paulo x Palmeiras

Competição: 10ª rodada do Paulistão Feminino
Data e horário: 28 de setembro, às 17h30 (de Brasília)
Local: Estádio Municipal Santana de Parnaíba (SP)
Onde assistir: Canal UOL, UOL Play e YouTube do UOL Esporte

