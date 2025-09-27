Topo

São Paulo e patrocinador antecipam fim de acordo e rompem contrato

Lucas e Oscar comemoram gol sobre o Corinthians, no Morumbis - Rebeca Reis/Ag. Paulistão
Valentin Furlan

27/09/2025 05h30

O São Paulo e a Blue Saúde encerraram de forma antecipada o contrato de patrocínio que iria até dezembro deste ano.

Fim de acordo

O Tricolor e a fornecedora de planos de saúde tinham vínculo válido até dezembro deste ano, mas anteciparam a finalização do contrato. Os detalhes são mantidos em sigilo, por indicação própria do acordo.

A marca aparecia na barra traseira da camisa do clube, logo abaixo do nome e numeração dos atletas. Os valores, acertados em julho do ano passado, giravam em torno dos R$ 15 milhões.

Com a saída da marca, o São Paulo voltará ao mercado de patrocínios no uniforme, que tem como patrocínio master a Superbet. A casa de aposta pode render R$ 1 bilhão até 2030, ano de centenário do clube.

A informação de antecipação do fim do acordo com a Blue Saúde é do Blog do São Paulo. O UOL confirmou.

