Esporte

Santos x Ferroviária: onde assistir ao vivo e escalações pelo Paulista feminino

27/09/2025 20h00

Neste domingo, pela décima rodada do Campeonato Paulista feminino, o Santos recebe a Ferroviária, às 11h (de Brasília), no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas e escalação.

Onde assistir Santos x Ferroviária ao vivo?

  • Streaming: Record News (Youtube)

Como chega o Santos?

No Paulistão, o Santos vem de dois jogos sem vencer, contra os rivais São Paulo e Corinthians. A equipe empatou por 2 a 2 e perdeu por 1 a 0, respectivamente. Deste modo, necessita da vitória para dar uma resposta ao torcedor. As Sereias da Vila se encontram na sexta colocação, com nove pontos conquistados.

Como chega a Ferroviária?

A Ferroviária, por sua vez, foi superada por 3 a 1 pelo Palmeiras, na última rodada. Deste modo, a equipe seguiu com 14 pontos, na terceira colocação. O duelo é de extrema importância para tentar se aproximar do próprio Palmeiras, que é vice-líder, com 14 somados.

Prováveis escalações

Santos: Karen Hipólito; Rafa Martins, Ana Alice e Pardal; Leidiane, Nath Pitbull, Suzane Pires, Thaisinha e Larissa Vasconcelo; Laryh e Rafa Andrade

Técnico: Caio Couto

Ferroviária: Luciana; Kati, Rafa Soares, Andressa e Barrinha; Camila, Nicoly e Duda; Micaelly, Dudinha e Julia Beatriz

Técnico: Léo Mendes

