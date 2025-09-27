Santos terá mudanças na camisa contra o Bragantino em apoio à doação de órgãos

A camisa do Santos sofrerá algumas mudanças no duelo contra o Red Bull Bragantino, neste domingo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em apoio à campanha de doação de órgãos do Ministério da Saúde, o Peixe trocará todos os patrocínios por pontos cirúrgicos.

A iniciativa acontecerá durante o primeiro tempo do confronto. Os patrocinadores do clube doarão seus espaços e darão lugar a pontos cirúrgicos em alusão aos órgãos transplantados e às vidas preservadas, sendo um por camisa. Na etapa final, os logos retornarão, mas o uniforme estará com um patch com a frase "Doe Órgãos, Doe Vida".

Amanhã o Santos FC entrará em campo com um propósito maior! ??#DoeÓrgãosDoeVida pic.twitter.com/3FqH3DBTbl ? Santos FC (@SantosFC) September 27, 2025

Além disso, o atacante Lautaro Díaz atuará com o número 19 estampado em dourado. De acordo com o clube, a cada 1 milhão de possíveis doadores no Brasil, apenas 19 doam. Assim, o objetivo é chamar a atenção para esse dado.

O Ministério da Saúde lançou o Programa Nacional de Qualidade na Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (PRODOT), que valoriza as equipes que trabalham nos hospitais, responsáveis pela identificação de potenciais doadores, logística do processo e o esclarecimento dos familiares.

O duelo entre Santos e Red Bull Bragantino está agendado para as 18h30 (de Brasília), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.