Santos repudia postura do Flamengo e cobra respeito a acordos firmados na Libra

O Santos se posicionou de forma contundente neste sábado contra a ação judicial do Flamengo que bloqueou o repasse de R$ 77 milhões da TV Globo para os clubes da Libra. Em nota oficial, o clube paulista acusou a atual gestão rubro-negra de agir de maneira individualista e de tentar alterar regras já pactuadas em meio à temporada, prejudicando diretamente a união entre os associados da liga.

Contexto da liminar

Na última sexta-feira, o Flamengo obteve uma decisão favorável no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, suspendendo o pagamento da parcela dos direitos de transmissão do Brasileirão destinada à Libra. O clube carioca alega que os critérios atuais de divisão da fatia de 30% vinculada à audiência do pay-per-view não reconhecem seu poder de geração de receitas. Segundo o Rubro-Negro, sua torcida representa cerca de 47% do total dos times da liga, enquanto a fatia prevista para si é de pouco mais de 20%.

O Flamengo argumenta ainda que tentou negociar de forma amigável antes de recorrer à Justiça, mas que a Libra se mostrou intransigente. Para o clube, a divisão imposta gera um prejuízo estimado em mais de R$ 100 milhões anuais.

Reação do Santos

A resposta do Santos foi dura e incisiva. O clube afirmou que a atitude do Flamengo desrespeita acordos firmados e atenta contra o espírito de coletividade que deveria nortear a Libra. "A atual gestão do Flamengo parece não entender que é responsável pelo cumprimento de acordos firmados por administrações passadas. Mais, insiste em ignorar que atitudes individualistas, de quem só olha para os próprios interesses, fragilizam a união e o espírito de lealdade que fortaleceria a todos nós", escreveu o Peixe.

O comunicado santista vai além da crítica formal. Em tom provocativo, o clube questionou se o Flamengo "acredita que pode jogar competições sem adversários", deixando clara a visão de que o Rubro-Negro tenta impor sua força de mercado sobre os demais participantes da liga. Para a diretoria alvinegra, esse tipo de postura mina qualquer tentativa de fortalecimento coletivo do futebol brasileiro.

O Santos também reforçou que a tentativa de alterar os critérios de divisão com o campeonato já em andamento gera insegurança jurídica e fragiliza o projeto da Libra. "A intenção de mudar as regras do jogo com o campeonato em andamento, como faz o Flamengo, só reforça a convicção de que, enquanto esse tipo de pensamento e conduta existirem, o futebol brasileiro ficará em segundo plano", destacou o clube.

Por fim, o Peixe afirmou confiar que a Justiça do Rio de Janeiro reconhecerá a legitimidade do acordo firmado com a Globo e restabelecerá a legalidade do contrato coletivo.

Impactos na Libra

A própria Libra já havia classificado a medida como unilateral e prejudicial aos clubes que dependem do repasse para manter o fluxo de caixa, pagar salários e honrar dívidas. O Santos reforçou esse ponto, alinhando-se ao discurso da entidade e defendendo que apenas a união pode garantir maior valorização ao futebol brasileiro.

Enquanto a disputa judicial segue em aberto, a Globo deverá depositar os valores em juízo. Caso a liminar se prolongue até o fim da temporada, os recursos retidos podem chegar a R$ 230 milhões. A Libra já recorreu da decisão, e a expectativa agora é de que a Justiça do Rio de Janeiro reavalie o bloqueio.

Confira a nota do Santos na íntegra:

"O Santos Futebol Clube manifesta publicamente seu repúdio em relação à atitude da atual gestão do Clube de Regatas do Flamengo que, mesmo depois de assinar o acordo com a Liga do Futebol Brasileiro (Libra) e a TV Globo, decidiu entrar na Justiça e, por meio de uma liminar, travou o repasse de R$ 77 milhões referente aos direitos de transmissão.

A atual gestão do Flamengo parece não entender que é responsável pelo cumprimento de acordos firmados por administrações passadas. Mais, insiste em ignorar que atitudes individualistas, de quem só olha para os próprios interesses, fragilizam a união e o espírito de lealdade que fortaleceria a todos nós. Ou será que o Flamengo acredita que pode jogar competições sem adversários?

A direção do Santos Futebol Clube defende que o futebol brasileiro só crescerá e se fortalecerá de acordo com seu potencial quando os clubes entenderem que precisam trabalhar juntos. A intenção de mudar as regras do jogo com o campeonato em andamento, como faz o Flamengo, só reforça a convicção de que, enquanto esse tipo de pensamento e conduta existirem, o futebol brasileiro ficará em segundo plano.

Diante disso, confiamos que a Justiça do Rio de Janeiro entenderá o que, de fato, está por trás desta ação e prontamente reestabelecerá a legalidade do acordo firmado entre o grupo e a TV Globo."