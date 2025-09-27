Santos fecha preparação para pegar o Red Bull Bragantino; veja provável escalação

O Santos encerrou a preparação para o duelo contra o Red Bull Bragantino na manhã deste sábado, no CT Rei Pelé. O técnico Juan Pablo Vojvoda, que lida com uma vasta lista de desfalques, ajustou os últimos detalhes para o jogo, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Entre os desfalques, o mais recente é o zagueiro Adonis Frías. Nesta manhã, o jogador sentiu um desconforto na panturrilha direita e será preservado do duelo.

O treinador argentino já não podia contar com Neymar, que se recupera lesão no músculo reto femoral da coxa direita, além dos meio-campistas Gabriel Bontempo e Victor Hugo. também com contusão muscular. Escobar, suspenso, também desfalca o time praiano.

Em contrapartida, Vojvoda volta a ter o lateral Igor Vinícius e o zagueiro Zé Ivaldo à disposição. Ambos estavam suspensos e desfalcaram o Santos no clássico contra o São Paulo. Willian Arão, recuperado de lesão na panturrilha, também volta.

Por fim, o último reforço para o jogo é o atacante Billal Brahimi. O argelino teve sua situação regularizada no BID (Boletim Informativo Diário) e pode estrear.

Escalação do Santos

Assim, uma provável escalação do Peixe tem: Brazão; Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Luan Peres e Souza; Zé Rafael, João Schmidt, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz.

Situação na tabela

O Santos busca vencer pela segunda vez seguida e se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento. O Alvinegro ocupa a 15ª colocação, com 26 pontos.

A delegação viaja para Bragança Paulista ainda na tarde deste sábado. O jogo está agendado para as 18h30 (de Brasília), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques.