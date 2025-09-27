Topo

Saiba como assitir ao UFC Austrália, card com três lutadores brasileiros

27/09/2025 08h00

Neste sábado (27), o Ultimate retorna à cidade de Perth (AUS) para promover mais um de seus eventos, desta vez um 'Fight Night'. Com três lutadores brasileiros no card, o UFC Austrália contará com a transmissão, ao vivo e na íntegra, do 'Fight Pass' - serviço de streaming da entidade - a partir das 20 horas (horário de Brasília).

Mesmo do outro lado do mundo, o 'Esquadrão Brasileiro' estará presente no show deste sábado. Os três atletas tupiniquins entrarão em ação pelo card preliminar do UFC Austrália: Alexia Thainara, a 'Burguesinha', encara Loma Lookboonmee, Luana Carolina, a 'Dread', mede forças com a estreante Michelle Montague e Rodolfo Bellato, o 'Trator', enfrenta Navajo Stirling.

Luta principal

No 'main event' da noite, dois tops do meio-pesado (93 kg) fazem um confronto que pode definir o próximo 'title shot' da categoria. 'Dono da casa', o neozelandês Carlos Ulberg chega embalado por oito vitórias consecutivas, cinco delas pela via rápida. O outro protagonista da luta principal do UFC Austrália é o americano Dominick Reyes, que também vive grande fase, tendo vencido seus últimos três compromissos no octógono mais famoso do mundo - todos por nocaute.

O UFC Fight Pass transmite o evento, ao vivo e na íntegra, a partir das 20h, neste sábado. O card principal tem previsão de início às 23 horas. As três primeiras lutas do show podem ser vistas de graça através do Fight Pass ou dos perfis oficiais do UFC no Facebook, Youtube e Tik Tok. A reportagem da Ag. Fight estará atenta e vai realizar a cobertura da atração através de relatos das lutas de maior destaque.

