Saiba como assistir ao Spaten Fight Night 2, liderado por Wanderlei Silva vs Popó

27/09/2025 09h00

Neste sábado (27), o Spaten Fight Night retorna com a segunda edição do seu evento, que será realizado em São Paulo (SP). A atração terá como luta principal o aguardado confronto entre o ex-campeão do PRIDE Wanderlei Silva e o tetracampeão mundial de boxe Acelino 'Popó' Freitas. O card será transmitido ao vivo e na íntegra pelo canal Combate, a partir das 21h (horário de Brasília), e pela TV Globo, a partir das 23h10.

Esta será a estreia oficial do 'Cachorro Louco' no boxe. Ícone do MMA, o curitibano aceitou o desafio de subir ao ringue após convite da organização. Inicialmente, o adversário previsto era Vitor Belfort, em uma revanche histórica do duelo que aconteceu no UFC, com vitória do carioca. Porém, por conta de uma lesão do 'Fenômeno', Popó assumiu o posto e protagonizará o duelo principal da noite.

Outros duelos

Além da atração principal entre as lendas do esporte, o Spaten Fight Night 2 contará com mais três combates de destaque. Representando o boxe feminino, Beatriz Ferreira fará sua primeira defesa de cinturão mundial em solo nacional, enfrentando a uruguaia Maira Moneo pelo título dos leves (61 kg) da Federação Internacional de Boxe (IBF).

Outro embate que promete emoção colocará frente a frente os medalhistas olímpicos Hebert Conceição e Yamaguchi Falcão, que disputam o cinturão brasileiro da divisão dos médios (74 kg). No MMA, o card será representado por Thiago Manchinha - campeão do Shooto Brasil - que encara Wanderson Barcellos, atual detentor do título da organização MAC (Martial Arts Championship).

A transmissão do evento será dividida entre diferentes canais. O Combate exibe o card completo ao vivo, a partir das 21h. A TV Globo transmitirá os dois principais duelos da noite - Bia Ferreira vs Maira Moneo e Wanderlei Silva vs Popó -, a partir das 23h10, enquanto o Sportv3 fica responsável por exibir as duas primeiras lutas. A reportagem da Ag Fight fará a cobertura dos principais destaques e relatos dos combates.

