Ronaldo surfa em sucesso de João Fonseca, deixa futebol e investe no tênis

Ronaldo Fenômeno deixou os investimentos no futebol de lado para surfar na onda de sucesso de João Fonseca e investir no tênis.

Fenômeno em outro ramo

Ronaldo planeja investir em tênis e padel após acabar com os investimentos no futebol. A ideia do Fenômeno e lançar diversas novidades nos próximos anos.

O tênis está muito em alta. Eu jogo tênis há bastante tempo, sou apaixonado por tênis e padel. Não tem aquela pressão de torcedor invadindo o CT, não tem a loucura que o futebol tem. Vou investir muito nos próximos três anos nessas duas modalidades.

Ronaldo Fenômeno

O sucesso de João Fonseca tem "impacto" nos interesses de Ronaldo. Com o tênis em alta no Brasil por causa da jovem promessa, o Fenômeno uniu a paixão que desenvolveu pela modalidade desde a aposentadoria do futebol à possibilidade de investir em um esporte diferente e que até pouco tempo era considerado de elite.

Vamos aproveitar o hype do João Fonseca, ele tem dado uma esperança para o povo brasileiro no tênis. A gente cresceu vendo o Guga ganhando tudo e é um esporte que sempre foi elitizado. Então, queremos popularizar, levar para as comunidades e deixar um esporte mais democrático.

Ronaldo Fenômeno

Uma das primeiras investidas de Ronaldo no novo mercado será a construção de quadras. O Fenômeno pretende construir 100 locais destinados ao tênis e outros 100 ao padel, modalidade que tem feito sucesso na Europa, até o final do ano que vem.

Adeus, futebol

Ronaldo deixou claro que não tem planos, nem vontade de investir no futebol neste momento. O ex-jogador foi dono da SAF do Cruzeiro e acionista do Real Valladolid da Espanha nos últimos anos, mas vendeu as ações.

A pressão e a violência no mundo do futebol afastaram o Fenômeno. Ele ainda crê em mudança de cenário, mas prefere acompanhar a distância.

Sou muito agradecido pela minha oportunidade e pela experiência que tive como dirigente e proprietário de clubes. Foi muito bacana no Valladolid e no Cruzeiro [...] O futebol está muito violento hoje. O torcedor hoje se sente num direito absoluto de invadir o CT, quebrar carro dos jogadores, quebrar estádio. Isso é de uma falta de educação e uma violência com o clube e seus funcionários gigantesca. Isso é cultural no Brasil. Temos que mudar essa cultura.