Rodolfo Bellato é superado por neozelandês e sofre primeira derrota no UFC

Na sua quarta luta pelo maior evento de MMA do planeta, Rodolfo Bellato conheceu o quarto resultado diferente. Depois de uma vitória, um empate e um 'no contest' (sem resultado), o 'Trator' - como o meio-pesado (93 kg) é apelidado - sofreu sua primeira derrota no UFC neste sábado (27), ao ser superado pelo neozelandês Navajo Stirling, por pontos, na Austrália.

Visivelmente mais baixo e com a envergadura menor, Rodolfo encontrou dificuldades para impor seu jogo diante de Stirling. Agora, Bellato soma 12 vitórias, três derrotas, um empate e um 'no contest' na carreira. Já o kickboxer neozelandês - companheiro de equipe do ex-campeão peso-médio (84 kg) Israel Adesanya na academia 'City Kickboxing' - segue invicto no MMA profissional, com oito triunfos em oito combates disputados.

A luta

O brasileiro logo levou o combate para a grade no começo do primeiro round, mas não foi capaz de levar a luta para o solo ou dominar seu adversário a ponto de vencer o período. Na trocação, o kickboxer neozelandês mostrou mais técnica e conectou os melhores golpes. No último minuto da etapa inicial, os dois partiram para a briga franca em pé, com potentes ataques trocados, para delírio da torcida.

O segundo round começou de forma parecida com o primeiro, com Rodolfo andando para frente e tentando travar o rival na grade - sem sucesso. O neozelandês, inclusive, virou o jogo e derrubou o brasileiro. Por cima no solo, Stirling aproveitou para pontuar, ainda que sem contundência. Novamente em pé, o kickboxer teve mais volume de ataques, mas demonstrou um pouco de cansaço, enquanto Bellato seguia andando para frente.

Atrás no placar, Rodolfo tentou partir para cima do adversário, mas a maior envergadura de Navajo Stirling frustrava os planos do brasileiro. Com golpes de encontro, o neozelandês não deixava Bellato se aproximar para golpeá-lo. O paulista, então, buscou a luta agarrada, mas também não conseguiu ter sucesso nas suas tentativas.

Confira os resultados do UFC Austrália

Navajo Stirling venceu Rodolfo Bellato por decisão unânime dos juízes;

Cameron Rowston venceu Andre Petroski por nocaute técnico;

Jamie Mullarkey venceu Rolando Bedoya por decisão unânime dos juízes;

Colby Thicknesse venceu Josias Musasa por decisão unânime dos juízes;

Michelle Montague venceu Luana Dread por decisão unânime dos juízes;

Brando Pericic venceu Elisha Ellison por nocaute;

Alexia Burguesinha venceu Loma Lookboonmee por decisão unânime dos juízes.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok