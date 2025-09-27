Remo x CRB pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Remo e CRB se enfrentam neste domingo (28), às 18h (de Brasília), no estádio Mangueirão, em Belém (PA), pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Remo busca reação após derrota por 2 a 1 para o Volta Redonda e estreia o técnico Guto Ferreira, enquanto o CRB tenta manter a boa fase depois da vitória por 3 a 2 sobre o Botafogo-SP.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo Disney+, ESPN, Rede TV, Desimpedidos e SportyNet.

Como chegam as equipes?

O Remo ocupa a 12ª posição, com 39 pontos em 28 jogos (11 vitórias, 6 empates e 11 derrotas), mas não poderá contar com o atacante Marrony, suspenso. Técnico: Guto Ferreira.

O CRB está na 9ª posição, com 40 pontos em 28 partidas (11 vitórias, 7 empates e 10 derrotas), e terá o retorno do volante Higor Meritão, que cumpriu suspensão. Técnico: Eduardo Barroca.

Retrospecto do confronto

Em 16 jogos entre as equipes, cada time venceu cinco vezes, com seis empates. Em Belém, o Remo venceu quatro dos sete confrontos, enquanto o CRB venceu apenas uma vez. No CRB, a equipe da casa venceu quatro dos nove jogos, com quatro empates e uma vitória do Remo.

Prováveis escalações

Remo: Marcelo Rangel; Nathan Santos, Klaus, Reynaldo e Alan Rodríguez; Caio Vinícius, Jáderson e Nathan; Eduardo Melo, João Pedro e Pedro Rocha. Técnico: Guto Ferreira.

CRB: Matheus Ribeiro; Vitor Caetano, Fábio Alemão, Henri e Léo Campos; Higor Meritão, Crystopher e Danielzinho; Thiaguinho, Mikael e Dadá Belmonte. Técnico: Eduardo Barroca.

Desfalques

Remo: Marrony (suspenso)



CRB: Nenhum relevante informado

Arbitragem

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Wagner do Nascimento Magalhães (RJ) Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) VAR: Vinicius Furlan (SP)

Este é o retrato da classificação dos meus vinte times ao final da rodada 2??8??. Novo líder por aqui! Iremos entrar em breve na contagem regressiva da competição! ???? E a certeza é que ainda tem muita reviravolta e novidade pela frente...#BrasileirãoSuperbet pic.twitter.com/pxdM38Kdmz ? Brasileirão Superbet - Série B (@BrasileiraoB) September 26, 2025

Ficha técnica

Remo x CRB