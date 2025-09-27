RB Bragantino x Santos pelo Brasileirão: veja onde assistir ao jogo do Brasileirão

O Santos encara o Red Bull Bragantino neste domingo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado do Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), partir das 18h30 (de Brasília).

Onde assistir RB Bragantino x Santos ao vivo?

TV: SporTV (TV fechada) e Premiere (pay per view)

SporTV (TV fechada) e Premiere (pay per view) Você também pode acompanhar todos os lances em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.

Como chega o Santos?

O Santos está animado após vencer o São Paulo por 1 a 0, na Vila Belmiro. Com isso, chegou ao fim um jejum de quatro rodadas sem vencer. Além disso, foi o primeiro triunfo de Juan Pablo Vojvoda no comando da equipe.

O Peixe entrou na rodada na 15ª colocação, com 26 pontos, quatro a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento.

Como chega o RB Bragantino?

O Bragantino vive um momento complicado na temporada. O time tem apenas uma vitória nos últimos 13 compromissos. Além do êxito, conquistado contra o Fluminense, em casa, são 10 derrotas e dois empates. Nas últimas três rodadas foram dois reveses e uma igualdade.