Que horas começa a luta entre Popó e Wanderlei Silva hoje? Horário e onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Acelino "Popó" Freitas e Wanderlei Silva duelam hoje, em São Paulo, na luta principal do Spaten Fight Night 2. O evento tem início marcado para as 20h (de Brasília), com a luta principal prevista para acontecer a partir das 23h10.

Onde assistir? O Combate (pay-per-view) transmite o evento completo. O sportv3 (TV fechada) exibe as duas primeiras lutas do card, enquanto a TV Globo (TV aberta) transmite Bia Ferreira x Maira Moneo e Wanderlei Silva x Popó Freitas ao vivo, logo depois do "Estrela da Casa".

Wanderlei Silva estreia no boxe enfrentando Acelino "Popó" Freitas. O tetracampeão mundial entrou no card às pressas após a lesão de Vitor Belfort.

Bia Ferreira defende o cinturão pela terceira vez e pela 1ª vez no Brasil. A brasileira mede forças com a uruguaia Maira Moneo, valendo o título do peso-leve (até 61kg) da IBF.

O card ainda conta com o combate de boxe entre Hebert Conceição e Yamaguchi Falcão. O evento ainda tem a luta de MMA entre Thiago "Manchinha" e Wanderson Barcellos, completando uma programação recheada de grandes duelos.

