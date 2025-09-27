Topo

Esporte

Que horas começa a luta entre Popó e Wanderlei Silva hoje? Horário e onde assistir

Wanderlei Silva vai lutar na noite deste sábado - Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images
Wanderlei Silva vai lutar na noite deste sábado Imagem: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

27/09/2025 16h00

Acelino "Popó" Freitas e Wanderlei Silva duelam hoje, em São Paulo, na luta principal do Spaten Fight Night 2. O evento tem início marcado para as 20h (de Brasília), com a luta principal prevista para acontecer a partir das 23h10.

Onde assistir? O Combate (pay-per-view) transmite o evento completo. O sportv3 (TV fechada) exibe as duas primeiras lutas do card, enquanto a TV Globo (TV aberta) transmite Bia Ferreira x Maira Moneo e Wanderlei Silva x Popó Freitas ao vivo, logo depois do "Estrela da Casa".

Relacionadas

Anderson Silva revela que nocaute era proibido em luta contra Chael Sonnen

Medalhista olímpico fala sobre Anderson x Sonnen: 'Não foi luta de verdade'

Anderson x Sonnen frustra público com nocaute proibido e luta sem graça

Wanderlei Silva estreia no boxe enfrentando Acelino "Popó" Freitas. O tetracampeão mundial entrou no card às pressas após a lesão de Vitor Belfort.

Bia Ferreira defende o cinturão pela terceira vez e pela 1ª vez no Brasil. A brasileira mede forças com a uruguaia Maira Moneo, valendo o título do peso-leve (até 61kg) da IBF.

O card ainda conta com o combate de boxe entre Hebert Conceição e Yamaguchi Falcão. O evento ainda tem a luta de MMA entre Thiago "Manchinha" e Wanderson Barcellos, completando uma programação recheada de grandes duelos.

Acelino "Popó" Freitas x Wanderlei Silva -- Spaten Fight Night 2

  • Data e hora: 27 de setembro, a partir das 20h (de Brasília)
  • Local: São Paulo (SP)
  • Transmissão: O Combate (pay-per-view) transmite o evento completo. O sportv3 (TV fechada) exibe as duas primeiras lutas do card, enquanto a TV Globo (TV aberta) transmite Bia Ferreira x Maira Moneo e Wanderlei Silva x Popó Freitas ao vivo, logo depois do "Estrela da Casa"

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

São Paulo x Palmeiras: clássico do Paulista tem 'tira-teima' e boom de gols

Transmissão ao vivo de Juventude x Internacional pelo Brasileirão: veja onde assistir

Transmissão ao vivo de Vasco x Cruzeiro pelo Brasileirão: veja onde assistir

Bruno Henrique rebate denúncia da Conmebol: 'Sou sempre o ruim da história'

Corinthians vence Taubaté e mantém liderança isolada no Paulista feminino

São Paulo repudia bloqueio de repasses da Libra arquitetado pelo Flamengo

Palmeiras detona Flamengo por impedir pagamento da Globo à Libra: 'Postura prepotente e dolosa'

São Paulo se junta ao Palmeiras e critica Flamengo em bloqueio de verba

Cédric, Lucas e Oscar treinam com bola em reapresentação do São Paulo

Grêmio anuncia renovação de contrato com Alysson até o final de 2029

Presidente do Fluminense apresenta Zubeldía, mas não esconde mágoa com Renato: 'Deve a multa'