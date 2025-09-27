Topo

Esporte

Matías Rojas custou R$ 1,8 milhão por jogo ao Corinthians e não fez gol

Rojas em ação durante jogo do Corinthians no Campeonato Paulista - Marcello Zambrana/AGIF
Rojas em ação durante jogo do Corinthians no Campeonato Paulista Imagem: Marcello Zambrana/AGIF
Renan Liskai
do UOL

Do UOL, em São Paulo

27/09/2025 05h30

Matías Rojas custou cerca de R$ 1,8 milhão ao Corinthians por jogo. Nesta semana, o clube foi condenado pela Corte Arbitral do Esporte (CAS) a pagar cerca de R$ 45 milhões ao atleta que deixou o clube após apenas 30 partidas.

Quanto Rojas custou ao Corinthians?

Rojas chegou ao Corinthians de graça. Ele foi anunciado após encerrar seu contrato com o Racing, em julho de 2023.

O meio-campista ficou no clube entre julho de 2023 e abril de 2024. Durante o período, ele recebeu cerca de R$ 10 milhões entre salários e bonificações.

Rojas acionou o Corinthians na Fifa. O clube ficou devendo R$ 8 milhões em direitos de imagem a ele. Augusto Melo fez um acordo para quitar a dívida parcelada com a contrapartida de que o jogador poderia deixar o clube e receberia o valor integral dos salários até o fim do contrato, que se encerrava em junho de 2027, se houvesse atraso. Foi o que aconteceu.

O Corinthians foi condenado a pagar R$ 41,3 milhões a Rojas pelo CAS. O valor sofreu acréscimos por causa dos juros acumulados durante o tempo do processo e está em R$ 45 milhões.

Somando valores pagos ao jogador durante o período no clube e a nova dívida, Rojas custou R$ 55 milhões ao clube. O valor, dividido pelo número de jogos feitos, totaliza R$ 1,8 milhão por partida.

Rojas não fez gols e deu apenas três assistências durante o período no Corinthians. O meio-campista sofreu com problemas físicos durante a passagem pelo clube e já rodou por Inter Miami, River Plate e Portland Timbers desde que deixou o Timão.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Andreas Pereira ostenta rápida adaptação e mostra serviço em primeiros jogos no Palmeiras

São Paulo perde invencibilidade de 23 jogos em casa em competições internacionais

Yuri Alberto tenta encerrar jejum de quatro meses para evitar marca negativa pelo Corinthians

Entenda por que o Santos decidiu usar JP Chermont e Robinho Jr. no sub-20

Juventude e Internacional duelam no Alfredo Jaconi em estreia de Ramón Díaz

Onde vai passar Atlético de Madrid x Real Madrid pelo Espanhol? Como assistir ao vivo

Vasco x Cruzeiro: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Jogos da Juventude acabam com SP líder do quadro de medalhas; veja números

Ronaldo surfa em sucesso de João Fonseca, deixa futebol e investe no tênis

Classificação do Flamengo passa por mudança radical de batedores de pênalti

São Paulo e patrocinador antecipam fim de acordo e rompem contrato