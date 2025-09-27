Topo

Esporte

PSG x Auxerre pelo Francês: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

27/09/2025 08h00

O Paris Saint-Germain recebe o Auxerre neste sábado, às 16h05 (horário de Brasília), no Parc des Princes, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Francês. Confira onde assistir, como chegam as equipes, escalações prováveis e dados do confronto.

Onde assistir Paris Saint-Germain x Auxerre ao vivo?

Streaming: CazéTV

Como chega o Paris Saint-Germain para o confronto

O time ocupa a 2ª colocação, com 12 pontos (três vitórias, três empates e uma derrota), e vem de revés por 1 a 0 para o Olympique de Marselha.

Como chega o Auxerre para o confronto

O Auxerre aparece em 10º lugar, com seis pontos, e vem de vitória por 1 a 0 contra o Toulouse, dentro de casa.

Histórico do confronto

Paris Saint-Germain e Auxerre se enfrentaram 77 vezes, com 33 vitórias do PSG, 21 do Auxerre e 23 empates.

Prováveis escalações

PARIS SAINT-GERMAIN: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez; Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz, Nuno Mendes; Ramos, Kvaratskhelia

Técnico: Luis Enrique

AUXERRE: Leon; Senaya, Siwe, Sierralta, Mensah, Akpa; Sinayoko, Owusu, Danois, Loader; Mara

Técnico: Christophe Pélissier

Ficha técnica de Paris Saint-Germain x Auxerre

Confronto: Paris Saint-Germain x Auxerre

Competição: Campeonato Francês - sexta rodada

Data e horário: Sábado, 27 de setembro, às 16h05 (horário de Brasília)

Local: Parc des Princes - Paris (FRA)

Transmissão: CazéTV

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Saiba como assitir ao UFC Austrália, card com três lutadores brasileiros

Cagliari x Inter de Milão pelo Italiano: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Juventus x Atalanta pelo Italiano: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

PSG x Auxerre pelo Francês: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Atlético de Madrid x Real Madrid pelo Espanhol: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Athletico-PR tenta entrar no G-4 em duelo paranaense da 29ª rodada da Série B

Perto da zona de rebaixamento, Atlético-MG tenta quebrar jejum diante do embalado Mirassol

RB Bragantino x Santos pelo Brasileirão: veja onde assistir ao jogo do Brasileirão

De olho no G6, São Paulo tenta manter tabu de 10 anos contra o Ceará em casa

Fortaleza e Sport fazem duelo nordestino contra a queda no Brasileirão

Semifinalistas da Copa do Brasil, Vasco e Cruzeiro fazem duelo de gigantes no Brasileirão