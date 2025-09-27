Presidente do Flu apresenta Zubeldía, mas não esconde mágoa com Renato

Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, compareceu neste sábado ao CT Carlos Castilho, na véspera do clássico com o Botafogo, para apresentar o recém-chegado técnico Luis Zubeldía, anunciado na quinta-feira e com contrato assinado até o fim de 2026. O mandatário, porém, não escondeu a decepção com o antecessor, Renato Gaúcho, que deixou o clube na quarta-feira, após a eliminação da equipe tricolor na Copa Sul-Americana, diante do argentino Lanús.

"A gente teve uma eliminação dolorosa, mas em nenhum momento havia a intenção de fazer a troca de comando. Consideramos a temporada boa, dentro da nossa expectativa, fomos o quarto colocado na Copa do Mundo de Clubes e ainda podemos conquistar a Copa do Brasil", analisou Bittencourt.

"Desci ao vestiário após o jogo com o Lanús para dar meu apoio em um momento triste e fui surpreendido. O Renato disse que não queria continuar, que estava desgastado com questões externas, chateado com algumas coisas que estava ouvindo e isso o deixava desgostoso com o dia a dia, não com o Fluminense. Tentei demovê-lo da ideia, mas ele estava irredutível", acrescentou.

Surpreso e magoado com o pedido de demissão, o presidente do time das Laranjeiras afirmou que Renato terá de pagar a multa pela rescisão unilateral de contrato. "Todo contrato de trabalho tem multa bilateral. Quando o treinador é demitido, a gente deve a multa ao treinador. Quando ele pede demissão, ele deve a multa ao clube. Obviamente essa multa é devida (pelo Renato)", disse. "A gente tinha uma relação excelente, mas futebol é assim, faz parte."

Bittencourt também elogiou o novo comandante e afirmou que pediu informações ao São Paulo antes de fechar com Zubeldía. "Acompanhamos o trabalho do Luis no São Paulo, era um nome que nos encantava por uma série de características interessantes. Ouvimos uma pessoa do São Paulo, que nos falou maravilhas não só do trabalho, mas também da pessoa. Foi nossa grande referência", disse o mandatário, que brincou com o fato de o argentino não ter conta em redes sociais.

"Eu não sabia que o Luis não tinha rede social, mas não é um critério", disse, rindo. "Acho que o Renato não quis falar da rede social dele, mas da sociedade como um todo. A rede social impacta todo mundo hoje, de forma positiva e de forma negativa, mas esta impacta muito mais, causa danos. Acho que o que o Renato quis dizer foi isso, ele cansou."