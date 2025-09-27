"Postura prepotente e dolosa": Palmeiras repudia ação do Flamengo contra a Libra; veja detalhes

Os bastidores no futebol brasileiro estão quentes e ganharam um novo capítulo neste sábado com a manifestação do Palmeiras contra a conduta da gestão do Flamengo, liderada pelo presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, contra a Libra (Liga do Futebol Brasileiro). O Verdão repudiou a liminar, obtida pelo Rubro-Negro no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), que travou o repasse de R$ 77 milhões de uma parcela dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro.

O montante seria distribuído entre os demais clubes da Libra, formada por outros clubes além de Palmeiras e Flamengo: ABC, Atlético-MG, Bahia, Bragantino, Grêmio, Guarani, Paysandu, Remo, Vitória, Sampaio Corrêa, Santos e São Paulo.

"A Sociedade Esportiva Palmeiras manifesta repúdio à conduta da atual gestão do Clube de Regatas do Flamengo, que, por meio de liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, travou o repasse de R$ 77 milhões referente a uma das parcelas do contrato firmado entre a Libra (Liga do Futebol Brasileiro) e a TV Globo sobre os ganhos com o pay-per-view", disse o Palmeiras em nota.

Palmeiras critica postura "prepotente e dolosa" do Flamengo

No comunicado, o Palmeiras relembrou a decisão do Flamengo de não assinar um manifesto do grupo que cobrava providências no combate ao racismo. O clube alviverde considerou a postura da gestão do clube carioca como "prepotente e dolosa".

"A postura prepotente e dolosa da atual gestão do Flamengo, infelizmente, não surpreende. Trata-se do mesmo grupo político que, no início do ano, recusou-se a assinar o manifesto da Libra que cobrava providências no combate ao racismo nos gramados sul-americanos", criticou o Palmeiras.

A ação do Flamengo

Segundo o Flamengo, o motivo da ação é a insatisfação com os critérios adotados pela Libra para a divisão das receitas de TV, especialmente a fatia de 30% vinculada à audiência do pay-per-view. O clube alega que a divisão atual não reconhece adequadamente seu "poder gerador de receitas", que representa cerca de 47% da torcida total dos times da Libra.

"Estratégia predatória e torpe"

O Palmeiras trata a postura do Flamengo como "prepotente e dolosa", além de considerar a estratégia "predatória e torpe". De acordo com o Verdão, a ação do time carioca tenta asfixiar as demais instituições a fim de extrair mais benefícios individuais.

"Ao obstruir de forma contraditória e indevida o fluxo desses recursos, a estratégia do clube carioca se revela predatória e torpe, pois busca asfixiar financeiramente as demais instituições que constituem o bloco, algumas delas em situação de dificuldade, a fim de subjugá-las e extrair ainda mais benefícios individuais", segue o Palmeiras.

O clube dirigido pela presidente Leila Pereira ainda ressaltou que seria beneficiado caso a alteração proposta pelo Flamengo fosse confirmada. Contudo, o Verdão destacou que defende o "crescimento coletivo do futebol brasileiro" e quer um "futuro sustentável" para todos os clubes.

"Cabe ressaltar que o Palmeiras tem lugar de fala para se manifestar sobre o tema; afinal, além de equilibrado economicamente, seria um dos beneficiados diretos caso prosperasse a alteração pleiteada pela atual gestão do Flamengo. Entretanto, o Palmeiras compreende que não joga sozinho e, por isso, defende o crescimento coletivo do futebol brasileiro", afirmou o clube paulista.

Veja o comunicado completo do Palmeiras:

"A Sociedade Esportiva Palmeiras manifesta repúdio à conduta da atual gestão do Clube de Regatas do Flamengo, que, por meio de liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, travou o repasse de R$ 77 milhões referente a uma das parcelas do contrato firmado entre a Libra (Liga do Futebol Brasileiro) e a TV Globo sobre os ganhos com o pay-per-view.

Ao obstruir de forma contraditória e indevida o fluxo desses recursos, a estratégia do clube carioca se revela predatória e torpe, pois busca asfixiar financeiramente as demais instituições que constituem o bloco, algumas delas em situação de dificuldade, a fim de subjugá-las e extrair ainda mais benefícios individuais.

Cabe ressaltar que o Palmeiras tem lugar de fala para se manifestar sobre o tema; afinal, além de equilibrado economicamente, seria um dos beneficiados diretos caso prosperasse a alteração pleiteada pela atual gestão do Flamengo. Entretanto, o Palmeiras compreende que não joga sozinho e, por isso, defende o crescimento coletivo do futebol brasileiro.

A postura prepotente e dolosa da atual gestão do Flamengo, infelizmente, não surpreende. Trata-se do mesmo grupo político que, no início do ano, recusou-se a assinar o manifesto da Libra que cobrava providências no combate ao racismo nos gramados sul-americanos.

Clube brasileiro com mais títulos nacionais, o Palmeiras trabalha pela construção de um futuro sustentável para todos. Confiamos que a Justiça do Rio de Janeiro logo perceberá as reais intenções por trás das ações do Flamengo - inclusive concluindo que os prejudicados pela liminar foram, na verdade, os demais clubes da Libra - e restabelecerá a legalidade do acordo vigente entre o grupo e a TV Globo, de modo a preservar o espírito de cooperação que deve nortear o esporte".