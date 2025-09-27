Topo

Esporte

Popó x Wanderlei Silva no Spaten Fight Night 2: veja card completo e onde assistir

Popó e Wanderlei Silva se provocam em encarada antes de confronto no Spaten Fight Night 2 - Foto: Reprodução/Instagram @popofreitas
Popó e Wanderlei Silva se provocam em encarada antes de confronto no Spaten Fight Night 2 Imagem: Foto: Reprodução/Instagram @popofreitas
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

27/09/2025 10h00

Acelino "Popó" Freitas e Wanderlei Silva medem forças na noite de hoje, em São Paulo, na luta principal do Spaten Fight Night 2. O evento tem início marcado para as 20h (de Brasília), com a luta principal prevista para a partir das 23h10.

Onde assistir? O Combate (pay-per-view) transmite o card completo. O sportv3 (TV fechada) exibe as duas primeiras lutas do card, enquanto a TV Globo (TV aberta) transmite Bia Ferreira x Maira Moneo e Wanderlei Silva x Popó Freitas ao vivo, logo depois do "Estrela da Casa".

Relacionadas

Medalhista olímpico fala sobre Anderson x Sonnen: 'Não foi luta de verdade'

Anderson Silva revela que nocaute era proibido em luta contra Chael Sonnen

Anderson x Sonnen frustra público com nocaute proibido e luta sem graça

A luta principal da noite promete chamar atenção: Wanderlei Silva, ícone do MMA, estreia no boxe enfrentando Acelino "Popó" Freitas. O tetracampeão mundial do boxe foi convocado às pressas após a saída do card de Vitor Belfort, lesionado.

Ainda no card, Bia Ferreira faz a sua terceira defesa de cinturão e a primeira no Brasil. A brasileira encara a uruguaia Maira Moneo, em disputa pelo título do peso-leve (até 61kg) da Federação Internacional de Boxe (IBF).

O evento ainda conta com confrontos de boxe entre Hebert Conceição e Yamaguchi Falcão. O card também conta com a luta de MMA entre Thiago "Manchinha" e Wanderson Barcellos.

Card completo do evento

  • Peso combinado: Wanderlei Silva x Acelino "Popó" Freitas (Boxe)
  • Peso-leve: Beatriz Ferreira x Maira Moneo (Boxe)
  • Peso-super-médio: Hebert Conceição x Yamaguchi Falcão (Boxe)
  • Peso-leve: Thiago Manchinha x Wanderson Barcellos (MMA)

Acelino "Popó" Freitas x Wanderlei Silva -- Spaten Fight Night 2

  • Data e hora: 27 de setembro, a partir das 20h (de Brasília)
  • Local: São Paulo (SP)
  • Transmissão: O Combate (pay-per-view) transmite o card completo. O sportv3 (TV fechada) exibe as duas primeiras lutas do card, enquanto a TV Globo (TV aberta) transmite Bia Ferreira x Maira Moneo e Wanderlei Silva x Popó Freitas ao vivo, logo depois do "Estrela da Casa".

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Popó x Wanderlei Silva no Spaten Fight Night 2: veja card completo e onde assistir

Transmissão ao vivo de Atlético de Madrid x Real Madrid pelo Espanhol: onde assistir

Alcaraz supera lesão no tornozelo e avança às quartas no Japão; Sinner leva susto na China

Wanderlei Silva e Popó assumem protagonismo de Belfort no Spaten Fight Night 2

Conmebol define datas e horários de semis da Libertadores e Sula; veja

Saiba como assistir ao Spaten Fight Night 2, liderado por Wanderlei Silva vs Popó

João Fonseca desiste do Masters 1000 de Xangai e encerra a temporada em 4 torneios na Europa

Luta principal do UFC Austrália pode definir próximo rival de Alex Poatan

Saiba como assitir ao UFC Austrália, card com três lutadores brasileiros

Cagliari x Inter de Milão pelo Italiano: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Juventus x Atalanta pelo Italiano: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações