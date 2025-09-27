Popó x Wanderlei Silva no Spaten Fight Night 2: veja card completo e onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Acelino "Popó" Freitas e Wanderlei Silva medem forças na noite de hoje, em São Paulo, na luta principal do Spaten Fight Night 2. O evento tem início marcado para as 20h (de Brasília), com a luta principal prevista para a partir das 23h10.

Onde assistir? O Combate (pay-per-view) transmite o card completo. O sportv3 (TV fechada) exibe as duas primeiras lutas do card, enquanto a TV Globo (TV aberta) transmite Bia Ferreira x Maira Moneo e Wanderlei Silva x Popó Freitas ao vivo, logo depois do "Estrela da Casa".

A luta principal da noite promete chamar atenção: Wanderlei Silva, ícone do MMA, estreia no boxe enfrentando Acelino "Popó" Freitas. O tetracampeão mundial do boxe foi convocado às pressas após a saída do card de Vitor Belfort, lesionado.

Ainda no card, Bia Ferreira faz a sua terceira defesa de cinturão e a primeira no Brasil. A brasileira encara a uruguaia Maira Moneo, em disputa pelo título do peso-leve (até 61kg) da Federação Internacional de Boxe (IBF).

O evento ainda conta com confrontos de boxe entre Hebert Conceição e Yamaguchi Falcão. O card também conta com a luta de MMA entre Thiago "Manchinha" e Wanderson Barcellos.

Card completo do evento

Peso combinado: Wanderlei Silva x Acelino "Popó" Freitas (Boxe)

Wanderlei Silva x Acelino "Popó" Freitas (Boxe) Peso-leve: Beatriz Ferreira x Maira Moneo (Boxe)

Beatriz Ferreira x Maira Moneo (Boxe) Peso-super-médio: Hebert Conceição x Yamaguchi Falcão (Boxe)

Hebert Conceição x Yamaguchi Falcão (Boxe) Peso-leve: Thiago Manchinha x Wanderson Barcellos (MMA)

Acelino "Popó" Freitas x Wanderlei Silva -- Spaten Fight Night 2