Popó x Wanderlei Silva tem de ter 'sangue' para não ser marmelada

Acelino Popó Freitas e Wanderlei Silva se enfrentam, neste sábado, no Spaten Fight Night 2, em São Paulo, em um combate de boxe. Garantia de uma luta agressiva, repleta de golpes, que devem causar ferimentos nos lutadores. Caso contrário, será uma 'marmelada'. Ou seja: uma luta 'armada'.

O baiano Popó, de 50 anos, foi campeão mundial por quatro vezes em duas categorias entre 1999 e 2006. É reconhecido internacional como um dos grandes 'pegadores' (dono de golpes fortes) da categoria dos superpenas.

O curitibano Wanderley Silva, de 49 anos, tem seu nome entre os mais respeitados lutadores de MMA da história.. Apelidado de "Cachorro Louco", Wand sempre foi garantia de grandes espetáculos, mesmo quando foi derrotado.

Com todo este currículo fica difícil imaginar uma luta morna, sem quedas, cortes ou sangue em cima do ringue. Outro panorama será, no mínimo, frustrante.

"No MMA você não duraria um minuto. Você está com medo, seu b... mole", disse Wanderlei, que não gostou do fato do adversário colocar o peso limite de 98 quilos para a luta. "Mas é no boxe. Então, será você que vai cair rápido. Vou bater muito em você, seu cachorro morto", devolveu Popó. Wanderlei, de 1,80 metro de altura, pesou 93,8 quilos, enquanto Popó, de 1,65 metro, acusou na balança 73,6 kg.

O evento ainda vai ter mais duas lutas de boxe. A brasileira Beatriz Ferreira vai defender pela terceira vez o título peso leve, da federação Internacional de Boxe, diante da argentina Maira Moneo. No boxe amador, Bia somou dois títulos mundiais e duas medalhas olímpicas - prata em Tóquio, em 2021, e bronze em Paris, no ano passado.

Entre os pesos supermédios, Hebert Conceição coloca o cinturão brasileiro em jogo frente a Yamaguchi Falcão. Será um duelos de medalhistas olímpicos. Hebert campeão em Tóquio e Yamaguchi bronze, em Londres/2012.