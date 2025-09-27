Ponte Preta busca empate com o Náutico no fim e seca o Guarani para confirmar vaga na Série B
A Ponte Preta empatou com o Náutico, por 1 a 1, na noite deste sábado, pela quarta rodada da segunda fase da Série C, e chegou a sete jogos de invencibilidade. A Macaca viu o Timbu sair na frente do placar, com gol de Bruno Mezenga, mas buscou a igualdade nos acréscimos, no Estádio Moisés Lucarelli. Miguel fez para os donos da casa.
Situação de Ponte Preta e Náutico na Série C
Com o resultado, a Ponte Preta se mantém na liderança da chave, com dez pontos conquistados. Os comandados do técnico Marcelo Fernandes secam o Guarani para confirmar o acesso para a Série B com duas rodadas de antecedência.
O Náutico, por sua vez, fica em terceiro lugar, com quatro pontos, e também torce para o tropeço do Bugre para seguir brigando por uma vaga na final da Série C.
? Resumo do jogo
Logo no início do jogo, o VAR analisou um possível pênalti para a Ponte Preta, mas o jogo seguiu sem a infração. Aos seis minutos, Bruno Mezenga teve a chance de abrir o placar para o Náutico, mas viu Diogo Silva fazer boa defesa. O goleiro voltou a trabalhar aos 18, em chute de Lucas Cardoso. A Ponte respondeu aos 21. Bruno Lopes recuperou a bola no campo de ataque e saiu livre para o gol. Contudo, Muriel se antecipou e defendeu. Wenderson também levou perigo pelo lado da Macaca.
Aos 14 do segundo tempo, Kevyn assustou o Timbu. Ele recebeu a bola pelo alto e cabeceou no canto, mandando perto da trave. Cerca de cinco minutos depois, Hélio finalizou para o gol e viu Léo Oliveira interceptar. O VAR chamou, e o árbitro marcou pênalti para o Timbu por um toque na mão. Na cobrança, aos 24, Bruno Mezenga estufou a rede. A Ponte pressionou nos acréscimos e buscou o empate aos 47 minutos, com gol de Miguel, de cabeça.
?? PONTE PRETA 1 x 1 NÁUTICO ??
? Competição: Campeonato Brasileiro Série C (Segunda fase - 4ª rodada)
?? Local: Estádio Moisés Lucarelli, Campinas (SP)
? Data: 27 de setembro de 2025 (sábado)
? Horário: às 17 horas (de Brasília)
Gols
? Bruno Mezenga, aos 24? do 2°T (Náutico)
? Miguel, aos 47? do 2°T (Ponte Preta)
Próximos jogos
Ponte Preta
Jogo: Brusque x Ponte Preta
Competição: Campeonato Brasileiro Série C (Segunda fase - 5ª rodada)
Data e horário: 4 de outubro (sábado), às 19h30 (de Brasília)
Local: Estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC)
Náutico
Jogo: Guarani x Náutico
Competição: Campeonato Brasileiro Série C (Segunda fase - 5ª rodada)
Data e horário: 4 de outubro (sábado), às 17 horas (de Brasília)
Local: Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP)