Perto da zona de rebaixamento, Atlético-MG tenta quebrar jejum diante do embalado Mirassol

Se na Copa Sul-Americana o Atlético-MG garantiu sua presença nas semifinais, o time vive um contexto diferente no Campeonato Brasileiro. Sem vencer há seis partidas, encontra-se na porta da zona de rebaixamento e precisa reagir, mas para isso terá que vencer o embalado Mirassol, com quatro vitórias seguidas e no G-4, neste sábado, às 21h, na Arena MRV, pela 25ª rodada.

O Atlético-MG ainda não se encontrou com Jorge Sampaoli, escolhido para substituir o técnico Cuca. Apesar da classificação no torneio continental, ainda não apresentou um bom futebol, com a vaga vindo nos acréscimos, com gol de Bernard sobre o Bolívar-BOL.

No Nacional, vem de derrota para o Botafogo, por 1 a 0, fora de casa, ficando com 25 pontos, e sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento, em 16º lugar no início da rodada. Mesmo em caso de derrota e triunfo do Vitória nesta rodada, não entra na zona de descenso pelos critérios de desempate.

Já o Mirassol está em situação oposta. Em lua de mel na temporada, vive o sonho de poder disputar a Libertadores de 2026. O time sensação do Brasileirão ocupa o quarto lugar, com vaga direta para o maior torneio das Américas, com 42 pontos. Mas primeiro, o duelo é visto pelo time paulista como essencial para atingir o primeiro objetivo no ano: a meta dos 45 pontos e quebrar qualquer chance de rebaixamento. Dentro de campo, vem de seis jogos de invencibilidade e quatro vitórias seguidas, a última contra o Juventude, por 2 a 1, em casa.

Jorge Sampaoli não terá o volante Alexsander, com uma lesão ligamentar. Com isso, o herói da classificação no meio de semana, Bernard, deve iniciar a partida entre os 11 titulares. O treinador ainda terá os retornos do lateral direito Natanael e do zagueiro Junior Alonso, que não entraram em campo pela Sul-Americana, cumprindo suspensão.

Sem marcar há nove partidas, o atacante e ídolo Hulk vive um momento de baixa. Na partida do meio de semana, foi surpreendido ao ser substituído no decorrer do jogo, algo incomum na sua passagem pelo clube mineiro. Mas o camisa 7 reconhece sua fase ruim e diz não ligar para as críticas: "Eu não me apego nesses números, nesses recordes. Não me apego nas críticas. Quando eu faço gol, eu não sou o melhor do mundo, eu não sou o melhor jogador que tem aqui. Quando eu perco gol, tampouco sou o pior. Mesmo jogando às vezes mal, mesmo não correspondendo à expectativa, eu tento dar o meu melhor", disse o atacante.

Do outro lado, o técnico Rafael Guanaes terá a volta do titular João Victor. O zagueiro cumpriu suspensão e retoma a vaga preenchida por Gabriel Knesowitsch. Outra boa notícia é a volta do meia Gabriel ao time titular, depois de cinco jogos fora por lesão. No entanto, o treinador dificilmente irá contar com o atacante Chico da Costa. Ele é dúvida com uma lesão muscular. Caso seja vetado, Cristian deve assumir como referência no meio do ataque.

Destaque da temporada, o lateral Reinaldo projetou o duelo: "O Atlético vem de um grande jogo pela Sul-Americana e eles estarão ainda mais motivados, por isso não podemos ter nenhuma desatenção com a equipe deles, que é muito forte em casa. O melhor presente de aniversário que eu posso receber é mais uma vitória no sábado para poder comemorar com a minha família no domingo", disse o experiente lateral, que completará 36 anos no domingo.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X MIRASSOL

ATLÉTICO-MG - Everson; Lyanco, Júnior Alonso e Vitor Hugo; Natanael, Alan Franco, Bernard, Gustavo Scarpa e Guilherme Arana; Reinier e Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli.

MIRASSOL - Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Alesson e Cristian. Técnico: Rafael Guanaes.

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

HORÁRIO - 21h.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).