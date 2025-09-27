Topo

Paulo Henrique celebra boa fase no Vasco e sonha com Seleção Brasileira

27/09/2025 21h43

O Vasco conquistou mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, os cruzmaltinos derrotaram o Cruzeiro por 2 a 0, em São Januário, no Rio de Janeiro.

Um dos destaques da equipe na partida foi o lateral direito Paulo Henrique. O jogador marcou um gol e deu uma assistência.

PH admitiu que vive a melhor fase em sua carreira. "Eu acredito que sim. Desde que cheguei no Vasco, todos aqui no clube, me deram muita confiança. Desde então estou em uma crescente. É um ano especial para mim, dentro e fora de campo", disse.

O lateral afirmou que sonha em vestir a camisa da Seleção. Paulo Henrique esteve na pré-lista do técnico Carlo Ancelotti na última convocação.

"É um sonho. Desde que me perguntaram falei que é um sonho. Sei da concorrência, com grandes jogadores. Se a oportunidade aparecer, de vestir a camisa da Seleção, vou dar o melhor de mim", declarou.

Com o resultado, o Vasco chegou a 30 pontos e vai dormir na décima posição do Campeonato Brasileiro. Os cruzmaltinos voltam a campo nesta quarta-feira, quando encaram o Palmeiras, no Allianz Parque, às 19h (de Brasília).

