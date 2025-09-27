Palmeiras finaliza preparação e deve ter mudanças para enfrentar o Bahia; veja provável escalação

O Palmeiras finalizou na manhã deste sábado a preparação para o jogo contra o Bahia, que acontece neste domingo, às 16 horas (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira deve fazer mudanças no time.

Antes de irem a campo, os jogadores assistiram a um vídeo preparado pela comissão técnica aos jogadores. Em seguida, realizaram ensaios táticos no gramado da Academia de Futebol. Alguns atletas aprimoraram finalizações e cobranças de faltas e pênaltis.

Gómez e Khellven jogam?

O técnico Abel Ferreira deve fazer pelo menos duas mudanças em sua equipe. O zagueiro Gustavo Gómez participou com restrição das atividades por conta do inchaço na região do olho devido a uma pancada sofrida na vitória por 3 a 1 sobre o River Plate. A tendência é que Gómez seja preservado, portanto. Assim, Bruno Fuchs é quem deve assumir a vaga.

Enquanto isso, o lateral direito Khellven, com um trauma no pé, cumpriu cronograma na parte interna do centro de excelência. O camisa 12 foi titular no meio de semana no duelo que classificou o Verdão à semifinal da Libertadores. Na ausência de Khellven, Giay começa jogando.

Treino finalizado na Academia de Futebol. Partiu Bahia! ?? pic.twitter.com/hZoxAps1Mo ? SE Palmeiras (@Palmeiras) September 27, 2025

Provável escalação do Palmeiras

Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno (Emiliano Martínez), Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

Desfalques: Paulinho (cirurgia na perna direita) e Micael (suspenso)



Dúvidas: Gustavo Gómez (inchaço no olho) e Khellven (trauma no pé)



Pendurados: Weverton, Gustavo Gómez, Piquerez, Lucas Evangelista, Vitor Roque, Facundo Torres, Emiliano Martínez e Vitor Castanheira (auxiliar técnico)

Situação do Palmeiras no Brasileiro

O Palmeiras ocupa a terceira posição na tabela do Brasileiro, com 49 pontos. O Verdão tem dois pontos a menos que o líder Flamengo, mas também possui um jogo a menos. Além disso, a equipe defende uma invencibilidade de 11 partidas na competição nacional, somando oito vitórias e três empates.

Próximos jogos do Palmeiras

Jogo: Bahia x Palmeiras



Competição: Campeonato Brasileiro (25ª rodada)



Data e horário: 28 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)



Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Jogo: Palmeiras x Vasco



Competição: Campeonato Brasileiro (26ª rodada)



Data e horário: 1° de outubro (quarta-feira), às 19h (de Brasília)



Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)