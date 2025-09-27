Palmeiras detona Flamengo por impedir pagamento da Globo à Libra: 'Postura prepotente e dolosa'

O Palmeiras fez duras críticas ao Flamengo e repudiou a decisão da diretoria rubro-negra de entrar com uma ação na Justiça do Rio para bloquear o pagamento de uma parcela de R$ 77 milhões da Globo aos membros da Libra. Os valores são referentes ao Campeonato Brasileiro de 2025 e seria o segundo depósito realizado pela emissora. O primeiro foi ocorreu em 25 de julho, no total de R$ 76,6 milhões. Ainda restariam mais outras duas parcelas.

"Ao obstruir de forma contraditória e indevida o fluxo desses recursos, a estratégia do clube carioca se revela predatória e torpe, pois busca asfixiar financeiramente as demais instituições que constituem o bloco, algumas delas em situação de dificuldade, a fim de subjugá-las e extrair ainda mais benefícios individuais", disse o Palmeiras, em nota oficial divulgada neste sábado.

O clube paulista fez questão de ressaltar que seria beneficiário da mudança proposta pelo Flamengo, mas "compreende que não joga sozinho e, por isso, defende o crescimento coletivo do futebol brasileiro".

"A postura prepotente e dolosa da atual gestão do Flamengo, infelizmente, não surpreende. Trata-se do mesmo grupo político que, no início do ano, recusou-se a assinar o manifesto da Libra que cobrava providências no combate ao racismo nos gramados sul-americanos", completou.

A Libra é formada por: Atlético-MG, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo, Santos, Vitória, Paysandu, Remo, ABC, Guarani e Sampaio Corrêa.

Pouco tempo depois de o Palmeiras se manifestar, foi a vez de o São Paulo, em situação financeira delicada, também reclamar da condução do tema pelo clube rubro-negro.

"A atual gestão do Flamengo parece não compreender que é responsável pelos contratos herdados", criticou o São Paulo. "A atitude (...) tem como intenção atrapalhar financeiramente o futebol brasileiro, sendo que os clubes necessitam desta verba para o custeio."

ENTENDA O CASO

Em março de 2024, os clubes da Libra assinaram um acordo de quatro anos (2025 a 2029) com a Globo para transmissão dos jogos do Brasileirão nas quais os times do bloco são mandantes. O negócio foi fechado em R$ 1,17 bilhão, além de 40% da receita líquida obtida com o pay-per-view (Premiere).

O Flamengo, porém, discorda da na maneira como a Libra distribui a verba. O contrato do bloco com a Globo prevê a divisão dos valores do Brasileiro em 40% iguais para todos os membros na primeira divisão, 30% de acordo com as posições na tabela e 30% conforme a audiência.

No entendimento do Flamengo, o estatuto não é suficiente para determinar o pagamento da parcela vinculada à audiência, na qual os cariocas acreditam ter o direito de receber mais. As partes discutiram sobre o tema desde o início do ano, mas como não houve acordo, a diretoria rubro-negra adotou medidas judiciais.