Palmeiras chega a Salvador para jogo contra o Bahia e deve ter mudanças na defesa; veja provável escalação

O Palmeiras desembarcou em Salvador, neste sábado, depois de finalizar a preparação para enfrentar o Bahia. O jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro acontece neste domingo, às 16 horas (de Brasília), na Arena Fonte Nova.

Antes de embarcar para a Bahia, o Palmeiras fez um último treino na Academia de Futebol, e o técnico Abel Ferreira fez os ajustes na equipe, que deve ir a campo com modificações em relação ao time que venceu o River Plate, na Libertadores.

Palmeiras deve ter mudanças

O técnico Abel Ferreira não poderá contar com o zagueiro Micael, que recebeu o terceiro cartão amarelo na última rodada e cumprirá suspensão. Khellven voltou a tratar o trauma no pé e cumpriu cronograma na parte interna do centro de excelência.

Enquanto isso, Gustavo Gómez, com um inchaço no olho por conta de uma pancada sofrida na vitória por 3 a 1 sobre o River, treinou com restrições na última atividade antes do embarque. A tendência é a de que Bruno Fuchs e Giay assumam as vagas na zaga e na lateral.

Desembarque feito, foco total no duelo com o Bahia ? pic.twitter.com/hAuEEBQ24h ? SE Palmeiras (@Palmeiras) September 27, 2025

Desfalques e pendurados do Palmeiras

Desfalques: Paulinho (cirurgia na perna direita), Khellven (trauma no pé) e Micael (suspenso)



Dúvidas: Gustavo Gómez (inchaço no olho)



Pendurados: Weverton, Gustavo Gómez, Piquerez, Lucas Evangelista, Vitor Roque, Facundo Torres, Emiliano Martínez e Vitor Castanheira (auxiliar técnico)

Provável escalação do Palmeiras

Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno (Emiliano Martínez), Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

Situação do Palmeiras no Brasileiro

O Palmeiras ocupa a terceira posição na tabela do Brasileiro, com 49 pontos. O Verdão tem dois pontos a menos que o líder Flamengo, mas também possui um jogo a menos. Além disso, a equipe defende uma invencibilidade de 11 partidas na competição nacional, somando oito vitórias e três empates.

Próximo jogo do Palmeiras

Jogo: Bahia x Palmeiras



Competição: Campeonato Brasileiro (25ª rodada)



Data e horário: 28 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)



Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)