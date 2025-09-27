Palace tira a invencibilidade do Liverpool nos acréscimos; Chelsea leva virada do Brighton

Três gigantes do futebol inglês entraram em campo no mesmo horário, neste sábado, e deixaram o campo com sentimentos distintos. Líder isolado da Premier League, o Liverpool foi surpreendido pelo Crystal Palace e perdeu a invencibilidade e os 100% de aproveitamento na competição. Já o Chelsea pagou caro pelas chances perdidas no primeiro tempo e levou a virada, em casa, para o Brighton. Apenas o Manchester City fez o dever de casa, goleou e somou três pontos na tabela.

No duelo dos últimos invictos da Premier League, no estádio Selhurst Park, o Crystal Palace derrotou o atual campeão inglês por 2 a 1 e se aproximou do adversário - é o segundo colocado, com 12 pontos, três a menos que o líder. De quebra, o Palace agora é o único que ainda não perdeu no campeonato.

Apesar de contar com um setor ofensivo imponente, formado por Salah, Szoboszlai, Wirtz e Isak, o time comandado por Arne Slot só assustou no primeiro tempo em uma finalização de Gravenberch - que explodiu na trave do goleiro Henderson. Do outro lado, Sarr precisou de 8 minutos para aproveitar uma sobra na pequena área e vazar a meta do brasileiro Alisson.

Com uma defesa organizada e fechada, os campeões da Copa da Inglaterra atormentavam a zaga do líder com Mateta, Sarr e Pino, que quase anotou o segundo - Alisson impediu que os anfitriões fossem ao vestiário com uma vantagem ainda maior. No segundo tempo, os visitantes foram para cima e conseguiram igualar o placar aos 41 minutos, com Chiesa, mas, no último lance, aos 52 minutos, Nketiah bateu no contrapé de Alisson e anotou o tento da vitória do Palace.

A menos de 15km dali, em pleno Stamford Bridge, o Chelsea cansou de perder gols no início do jogo, sofreu a virada do até então ameaçado Brighton, por 3 a 1, e permaneceu com 8 pontos na tabela, desperdiçando a chance de se aproximar dos primeiros colocados.

A partida teve dois tempos distintos. Na etapa inicial, a equipe azul dominou completamente o adversário, especialmente investindo pelas beiradas, com Estêvão e Pedro Neto, e o placar parcial de 1 a 0 - gol de cabeça de Enzo Fernández - deixou a desejar. Também titular, João Pedro jogou improvisado por dentro e pouco foi acionado contra sua ex-equipe.

O castigo pelas chances perdidas pelo time de Enzo Maresca veio na etapa final. A expulsão de Chalobah no início do segundo tempo renovou os ânimos do Brighton, que aproveitou a vantagem numérica para agredir os anfitriões em busca do empate. Welbeck, que havia acabado de entrar, igualou o placar. De tanto insistir, os visitantes viraram nos acréscimos, em cabeceio de De Cuyper. Welbeck ainda fez mais um nos acréscimos.

Já o Manchester City, do técnico Pep Guardiola, não tomou conhecimento do Burnley, goleou por 5 a 1, no Etihad Stadium, e chegou aos 10 pontos na classificação. Haaland, com dois tentos nos acréscimos, e Estève, autor de dois gols contra, foram os artilheiros do jogo.

Logo aos 12 minutos, o francês jogou a bola contra a própria meta ao tentar cortar um chute de Doku. O Burnley empatou com Anthony, ainda no primeiro tempo, mas o luso-brasileiro Matheus Nunes voltou a colocar os anfitriões à frente. Estève, então, voltou a marcar contra ao desviar um cruzamento da direita, facilitando o caminho do Manchester City. Haaland ainda marcou dois gols nos acréscimos para fechar o placar.

Confira os resultados deste sábado pela 6ª rodada da Premier League:

Brentford 3 x 1 Manchester United

Chelsea 1 x 3 Brighton

Crystal Palace 2 x 1 Liverpool

Leeds United 2 x 2 Bournemouth

Manchester City 5 x 1 Burnley