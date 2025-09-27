Topo

Esporte

Onde vai passar Vasco x Cruzeiro pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Philippe Coutinho deve ser um dos titulares do Vasco - Thiago Ribeiro/AGIF
Philippe Coutinho deve ser um dos titulares do Vasco Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

27/09/2025 12h00

Vasco e Cruzeiro duelam na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Relacionadas

Vasco aproveita expulsão, vence Bahia de virada e respira contra a degola

Reforma de São Januário: prefeitura promete dar termo de venda em 2 semanas

Cruzeiro vira sobre o Bragantino e aquece briga pelo título do Brasileiro

O Vasco soma quatro partidas sem perder. No meio de semana, o Cruz-Maltino superou o Bahia por 3 a 1, em jogo adiado da 16ª rodada.

O Cruzeiro vem de quatro vitórias seguidas. Na rodada passada, o Cabuloso venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1 e segue firme na briga pela liderança.

Vasco x Cruzeiro -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 27 de setembro, às 18h30 (de Brasília)
  • Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: Amazon Prime (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

Ao assinar o serviço de streaming pelo nosso link, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Onde vai passar Vasco x Cruzeiro pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Com desconforto, Adonis Frías desfalca o Santos contra o Bragantino

Trump cogita mudar sedes da Copa do Mundo de 2026 por falta de segurança

Após eliminação, organizada do São Paulo marca protesto antes de jogo contra o Ceará

Onde vai passar Juventude x Internacional pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Igor Thiago, ex-servente de pedreiro, impõe dura derrota ao Manchester United para o Brentford

Inglês: Brasileiro marca duas vezes, e Manchester United perde para Brentford

Conmebol anuncia datas e horários de jogos de Flamengo e Palmeiras na Libertadores; veja detalhes

Semifinais da Libertadores 2025 ganham datas e horários; Globo exibirá Flamengo x Racing

Popó x Wanderlei Silva no Spaten Fight Night 2: veja card completo e onde assistir

Transmissão ao vivo de Atlético de Madrid x Real Madrid pelo Espanhol: onde assistir