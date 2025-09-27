Onde vai passar Vasco x Cruzeiro pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Vasco e Cruzeiro duelam na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Vasco soma quatro partidas sem perder. No meio de semana, o Cruz-Maltino superou o Bahia por 3 a 1, em jogo adiado da 16ª rodada.

O Cruzeiro vem de quatro vitórias seguidas. Na rodada passada, o Cabuloso venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1 e segue firme na briga pela liderança.

Vasco x Cruzeiro -- Campeonato Brasileiro

Data e hora: 27 de setembro, às 18h30 (de Brasília)

27 de setembro, às 18h30 (de Brasília) Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

São Januário, no Rio de Janeiro (RJ) Transmissão: Amazon Prime (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

