Onde vai passar Juventude x Internacional pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Alan Patrick deve ser um dos titulares do Inter - Maxi Franzoi/AGIF
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

27/09/2025 11h00

Juventude e Internacional entram em campo hoje, às 18h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

O Juventude vem de duas derrotas e está na zona do rebaixamento. O Jaconero foi superado pelo Mirassol por 2 a 0 na rodada passada.

O Inter tenta se recuperar da derrota para o Grêmio. Sob o comando de Ramón Díaz, o Colorado quer uma retomada na temporada.

Juventude x Internacional -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 27 de setembro, às 18h30 (de Brasília)
  • Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view)

