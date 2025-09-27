Onde vai passar Juventude x Internacional pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo
Juventude e Internacional entram em campo hoje, às 18h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).
O Juventude vem de duas derrotas e está na zona do rebaixamento. O Jaconero foi superado pelo Mirassol por 2 a 0 na rodada passada.
O Inter tenta se recuperar da derrota para o Grêmio. Sob o comando de Ramón Díaz, o Colorado quer uma retomada na temporada.
Juventude x Internacional -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 27 de setembro, às 18h30 (de Brasília)
- Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
- Transmissão: Premiere (pay-per-view)