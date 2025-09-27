Onde vai passar Atlético-MG x Mirassol pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo
Atlético-MG e Mirassol entram em campo hoje, às 21h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).
O Atlético soma quatro derrotas nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão. A equipe comandada por Sampaoli vem de um revés por 1 a 0 contra o Botafogo.
O Galo, no entanto, avançou à semifinal da Copa Sul-Americana. A equipe mineira eliminou o Bolívar ao vencer por 3 a 2 no agregado.
O Mirassol vem empolgado com a sequência de quatro vitórias seguidas. O Leão ganhou do Juventude por 2 a 0 na rodada passada.
Atlético-MG x Mirassol -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 27 de setembro, às 21h (de Brasília)
- Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
- Transmissão: sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)