Onde vai passar Atlético de Madrid x Real Madrid pelo Espanhol? Como assistir ao vivo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Atlético de Madrid e Real Madrid se enfrentam hoje, às 11h15 (de Brasília), no Riyadh Air Metropolitano, em Madri, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Atlético de Madrid tem duas vitórias nos seis primeiros confrontos. A equipe de Simeone superou o Rayo Vallecano por 3 a 2 na rodada passada.

O Real Madrid venceu os seis primeiros jogos da competição e quer manter os 100% de aproveitamento. A equipe de Xabi Alonso visitou o Levante e ganhou por 4 a 1 no último compromisso em La Liga.

Atlético de Madrid x Real Madrid -- Campeonato Espanhol