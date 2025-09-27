Onde vai passar Atlético de Madrid x Real Madrid pelo Espanhol? Como assistir ao vivo
Atlético de Madrid e Real Madrid se enfrentam hoje, às 11h15 (de Brasília), no Riyadh Air Metropolitano, em Madri, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol.
Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
O Atlético de Madrid tem duas vitórias nos seis primeiros confrontos. A equipe de Simeone superou o Rayo Vallecano por 3 a 2 na rodada passada.
O Real Madrid venceu os seis primeiros jogos da competição e quer manter os 100% de aproveitamento. A equipe de Xabi Alonso visitou o Levante e ganhou por 4 a 1 no último compromisso em La Liga.
Atlético de Madrid x Real Madrid -- Campeonato Espanhol
- Data e hora: 27 de setembro, às 11h15 (de Brasília)
- Local: Riyadh Air Metropolitano, em Madri (ESP)
- Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)