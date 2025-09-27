Topo

Esporte

Onde vai passar Atlético de Madrid x Real Madrid pelo Espanhol? Como assistir ao vivo

Vinicius Júnior, do Real Madrid, celebra gol contra o Levante, pelo Espanhol - Jose Jordan / AFP
Vinicius Júnior, do Real Madrid, celebra gol contra o Levante, pelo Espanhol Imagem: Jose Jordan / AFP
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

27/09/2025 06h00

Atlético de Madrid e Real Madrid se enfrentam hoje, às 11h15 (de Brasília), no Riyadh Air Metropolitano, em Madri, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Relacionadas

De olho na Copa, brasileiros dizem 'não' e esfriam janela da Arábia Saudita

Banco, renovação e Mbappé: jornal lista 'dúvidas' que afetam Vini no Real

Real Madrid goleia Levante com golaço de Vini Jr. e mantém 100% no Espanhol

O Atlético de Madrid tem duas vitórias nos seis primeiros confrontos. A equipe de Simeone superou o Rayo Vallecano por 3 a 2 na rodada passada.

O Real Madrid venceu os seis primeiros jogos da competição e quer manter os 100% de aproveitamento. A equipe de Xabi Alonso visitou o Levante e ganhou por 4 a 1 no último compromisso em La Liga.

Atlético de Madrid x Real Madrid -- Campeonato Espanhol

  • Data e hora: 27 de setembro, às 11h15 (de Brasília)
  • Local: Riyadh Air Metropolitano, em Madri (ESP)
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Andreas Pereira ostenta rápida adaptação e mostra serviço em primeiros jogos no Palmeiras

Yuri Alberto tenta encerrar jejum de quatro meses para evitar marca negativa pelo Corinthians

São Paulo perde invencibilidade de 23 jogos em casa em competições internacionais

Entenda por que o Santos decidiu usar JP Chermont e Robinho Jr. no sub-20

Onde vai passar Atlético de Madrid x Real Madrid pelo Espanhol? Como assistir ao vivo

Vasco x Cruzeiro: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Jogos da Juventude acabam com SP líder do quadro de medalhas; veja números

Ronaldo surfa em sucesso de João Fonseca, deixa futebol e investe no tênis

Classificação do Flamengo passa por mudança radical de batedores de pênalti

São Paulo e patrocinador antecipam fim de acordo e rompem contrato

Matías Rojas custou R$ 1,8 milhão por jogo ao Corinthians e não fez gol