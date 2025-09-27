Novorizontino x Vila Nova pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Novorizontino e Vila Nova se enfrentam neste domingo (28), às 16h (de Brasília), no estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Novorizontino busca manter a posição no G-4, enquanto o Vila Nova tenta reagir após a troca de técnico e se recuperar na tabela.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo Disney+ e ESPN.

Como chegam as equipes?

O Novorizontino é o 4º colocado, com 46 pontos em 28 jogos, e vem de vitória sobre o Paysandu, mantendo a equipe na briga por uma vaga na elite nacional de 2026. O técnico Enderson Moreira terá alguns desfalques: Patrick (suspenso) e Fabio Matheus (expulso no banco de reservas).

O Vila Nova ocupa a 13ª posição e vem de empate por 2 a 2 com o Cuiabá. O clube recentemente demitiu o técnico Paulo Turra e tem Umberto Louzer como novo treinador. O time terá desfalques importantes: Tiago Pagnussat e Higor (suspensos), com possibilidades de alterações na defesa e no ataque.

BEM-VINDO, PROFESSOR! ?? Umberto Louzer é o novo técnico do Vila Nova até o fim de 2026. Campeão Brasileiro da Série B em 2020, o profissional de 46 anos chega para a sua segunda passagem no Tigrão!#TIMEDOPOVO pic.twitter.com/BYWc8KGQt5 ? Vila Nova F.C. (@VilaNovaFC) September 25, 2025

Retrospecto do confronto

Novorizontino e Vila Nova já se enfrentaram 7 vezes em todas as competições, com 3 vitórias do Grêmio Novorizontino, 2 empates e 2 vitórias do Vila Nova. Em casa, o Novorizontino venceu 2 dos 3 jogos, enquanto o Vila Nova venceu 2 dos 4 jogos em seus domínios.

Prováveis escalações

Novorizontino: Airton; Rodrigo Soares, César Martins, Dantas e Mayk; Luís Oyama, Willian Farias, Matheus Frizzo e Rômulo; Bruno José e Nathan Fogaça.



Técnico: Enderson Moreira

Vila Nova: Halls; Pedro Romano, Walisson Maia, Weverton e Higor; Ralf, João Vieira e Dodô; Elias, Gabriel Poveda e Guilherme Parede.



Técnico: Ariel Mamede (interino), caso Umberto Louzer não consiga estar regularizado

Desfalques

Novorizontino: Patrick (suspenso), Fabio Matheus (expulso no banco)



Vila Nova: Tiago Pagnussat, Higor (suspensos)

Arbitragem

Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG) Assistentes: Fernanda Kruger (MT) e Ricardo Junio de Souza (MG)

Fernanda Kruger (MT) e Ricardo Junio de Souza (MG) VAR: Antonio Magno Lima Cordeiro (CE)

Este é o retrato da classificação dos meus vinte times ao final da rodada 2??8??. Novo líder por aqui! Iremos entrar em breve na contagem regressiva da competição! ???? E a certeza é que ainda tem muita reviravolta e novidade pela frente...#BrasileirãoSuperbet pic.twitter.com/pxdM38Kdmz ? Brasileirão Superbet - Série B (@BrasileiraoB) September 26, 2025

Ficha técnica

Novorizontino x Vila Nova