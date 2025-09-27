Novorizontino x Vila Nova pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Topo

Novorizontino e Vila Nova se enfrentam neste domingo (28), às 16h (de Brasília), no estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Novorizontino busca manter a posição no G-4, enquanto o Vila Nova tenta reagir após a troca de técnico e se recuperar na tabela.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo Disney+ e ESPN.

Como chegam as equipes?

O Novorizontino é o 4º colocado, com 46 pontos em 28 jogos, e vem de vitória sobre o Paysandu, mantendo a equipe na briga por uma vaga na elite nacional de 2026. O técnico Enderson Moreira terá alguns desfalques: Patrick (suspenso) e Fabio Matheus (expulso no banco de reservas).

O Vila Nova ocupa a 13ª posição e vem de empate por 2 a 2 com o Cuiabá. O clube recentemente demitiu o técnico Paulo Turra e tem Umberto Louzer como novo treinador. O time terá desfalques importantes: Tiago Pagnussat e Higor (suspensos), com possibilidades de alterações na defesa e no ataque.

Retrospecto do confronto

Novorizontino e Vila Nova já se enfrentaram 7 vezes em todas as competições, com 3 vitórias do Grêmio Novorizontino, 2 empates e 2 vitórias do Vila Nova. Em casa, o Novorizontino venceu 2 dos 3 jogos, enquanto o Vila Nova venceu 2 dos 4 jogos em seus domínios.

Prováveis escalações

Novorizontino: Airton; Rodrigo Soares, César Martins, Dantas e Mayk; Luís Oyama, Willian Farias, Matheus Frizzo e Rômulo; Bruno José e Nathan Fogaça.

Técnico: Enderson Moreira

Vila Nova: Halls; Pedro Romano, Walisson Maia, Weverton e Higor; Ralf, João Vieira e Dodô; Elias, Gabriel Poveda e Guilherme Parede.

Técnico: Ariel Mamede (interino), caso Umberto Louzer não consiga estar regularizado

Desfalques

Novorizontino: Patrick (suspenso), Fabio Matheus (expulso no banco)

Vila Nova: Tiago Pagnussat, Higor (suspensos)

Arbitragem

  • Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

  • Assistentes: Fernanda Kruger (MT) e Ricardo Junio de Souza (MG)

  • VAR: Antonio Magno Lima Cordeiro (CE)

Ficha técnica

Novorizontino x Vila Nova

  • Competição: Campeonato Brasileiro Série B - 29ª rodada

  • Data: domingo, 28 de setembro de 2025

  • Horário: 16h (de Brasília)

  • Local: Doutor Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte (SP)

  • Transmissão: Disney+ e ESPN

