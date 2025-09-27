Newcastle x Arsenal: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações
Neste domingo, pela sexta rodada do Campeonato Inglês, o Newcastle duela com o Arsenal no St. James' Park, às 12h30 (de Brasília).
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.
Onde assistir Newcastle x Arsenal ao vivo?
- Streaming: ESPN e Disney+
Como o Newcastle chega ao confronto
O Newcastle, que venceu o Bradford City na última quarta-feira, pela Copa da Liga Inglesa, se encontra na 13ª posição do Campeonato Inglês, com seis pontos. Até aqui a equipe soma uma vitória, três empates e uma derrota.
Como o Arsenal chega ao confronto
Do outro lado, o Arsenal, que por sua vez eliminou o Port Vale, também na última quarta-feira, é o vice-líder do Inglês, com dez pontos conquistados. O time soma três vitórias, um empate e um revés. O dono da ponta é o Liverpool, com 15 somados.
Histórico do confronto
Ao todo, as duas equipes já se enfrentaram 197 vezes na história, sendo 86 vitórias do Arsenal contra 72 do Newcastle, além de 39 empates.
Prováveis escalações
Newcastle: Pope; Trippier, Thiaw e Burn; Livramento, Bruno Guimarães, Tonali e Joelinton; Elanga, Gordon e Woltemad
Técnico: Eddie Howe
Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Merino, Zubimendi e Rice; Saka, Gyokeres e Gabriel Martinelli
Técnico: Mikel Arteta
Arbitragem de Newcastle x Arsenal
- Árbitro: Jarred Gillett
Ficha técnica de Newcastle x Arsenal
- Jogo: Newcastle x Arsenal
- Data: 28 de setembro de 2025 (domingo)
- Horário: 12h30 (de Brasília)
- Campeonato: 6ª rodada do Campeonato Inglês
- Local: St. James' Park
- Onde assistir: ESPN e Disney+ (Streaming)