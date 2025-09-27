Topo

Newcastle x Arsenal: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

27/09/2025 20h00

Neste domingo, pela sexta rodada do Campeonato Inglês, o Newcastle duela com o Arsenal no St. James' Park, às 12h30 (de Brasília).

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.

Onde assistir Newcastle x Arsenal ao vivo?

  • Streaming: ESPN e Disney+

Como o Newcastle chega ao confronto

O Newcastle, que venceu o Bradford City na última quarta-feira, pela Copa da Liga Inglesa, se encontra na 13ª posição do Campeonato Inglês, com seis pontos. Até aqui a equipe soma uma vitória, três empates e uma derrota.

Como o Arsenal chega ao confronto

Do outro lado, o Arsenal, que por sua vez eliminou o Port Vale, também na última quarta-feira, é o vice-líder do Inglês, com dez pontos conquistados. O time soma três vitórias, um empate e um revés. O dono da ponta é o Liverpool, com 15 somados.

Histórico do confronto

Ao todo, as duas equipes já se enfrentaram 197 vezes na história, sendo 86 vitórias do Arsenal contra 72 do Newcastle, além de 39 empates.

Prováveis escalações

Newcastle: Pope; Trippier, Thiaw e Burn; Livramento, Bruno Guimarães, Tonali e Joelinton; Elanga, Gordon e Woltemad

Técnico: Eddie Howe

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Merino, Zubimendi e Rice; Saka, Gyokeres e Gabriel Martinelli

Técnico: Mikel Arteta

Arbitragem de Newcastle x Arsenal

  • Árbitro: Jarred Gillett

Ficha técnica de Newcastle x Arsenal

  • Jogo: Newcastle x Arsenal

  • Data: 28 de setembro de 2025 (domingo)

  • Horário: 12h30 (de Brasília)

  • Campeonato: 6ª rodada do Campeonato Inglês

  • Local: St. James' Park

  • Onde assistir: ESPN e Disney+ (Streaming)

