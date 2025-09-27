Na estreia de Ramón Diaz, Internacional apenas empata com o Juventude em Caxias do Sul

A aguardada estreia do técnico Ramón Diaz no comando do Internacional não foi nada agradável para o torcedor colorado. O time voltou a render muito pouco e apenas empatou por 1 a 1 com o Juventude, neste sábado, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Este empate só acrescentou um ponto ao Internacional, que aparece na tabela em posição incômoda, com 28 pontos, há três rodadas sem vencer. Sem o técnico Roger Machado, vai ser preciso agilizar um processo de mudanças para melhorar a participação da equipe na competição. E ainda não apagou a imagem negativa deixada pela derrota por 3 a 2 no Gre-Nal.

O ponto também não livrou o Juventude da zona de rebaixamento, com 22 pontos. Mas se reabilitou parcialmente, porque vinha de derrotas para o Mirassol e Flamengo, porém, completou três jogos sem comemorar uma vitória.

Só mesmo o momento delicado vivido pelos rivais gaúchos, debaixo de pressão na tabela, para justificar tanta cautela dos dois times no primeiro tempo. Parecia que ninguém queria vencer. Só mesmo um lance isolado para mexer no placar. Foi o que aconteceu aos 23 minutos, na primeira descida do Internacional.

A jogada começou no meio-campo, onde o experiente meia Nenê perdeu a bola e proporcionou um contra-ataque mortal, de três atacantes contra dois defensores. Carbonero invadiu a grande área pelo lado esquerdo e, sem ângulo, tentou o chute. A bola passou entre as pernas do goleiro Jandrei e sobrou para Alan Patrick, na pequena área, empurrar para as redes.

Depois disso, esperava-se o Juventude mais solto, mais agressivo. Mas nada disso aconteceu. O goleiro Anthoni, escalado no lugar de Rochet, não fez nenhuma defesa.

O Juventude voltou mudado no segundo tempo com Ênio no lugar de Nenê para ganhar velocidade. Além disso, fez o abafa e contou com a covardia do Internacional, que recuou demais e passou a ser assediado dentro de sua área.

Aos sete minutos, Ewerthon marcou de cabeça, mas o gol foi anulado por impedimento. O lance mostrado no telão motivou o técnico Thiago Carpini até a comemorar, mas após três minutos de análise, o VAR invalidou o gol.

A pressão continuou e o empate saiu aos 17 minutos, quando Rafael Bilu cruzou da direita, Gilberto ajeitou de letra e a bola sobrou na pequena área para o chute frontal de Ênio. Os dois assistentes do gol - Bilu e Gilberto - tinham entrado em campo três minutos antes.

Aos poucos, Ramón Díaz começou a trocar seus jogadores, inclusive, com a saída de Alan Patrick. Mas o time não melhorou, foi o tempo todo dominado pelo Juventude e jamais chegou com perigo ao ataque. O primeiro escanteio do colorado saiu aos 48 minutos. Um claro motivo para o time buscar uma grande melhora nas próximas rodadas.

Os torcedores colorados no estádio vaiaram os jogadores no final ao coro de "vergonha, vergonha...".

Como não existe jogo fácil no Brasileirão, na 26ª rodada, o Juventude vai sair diante do Atlético-MG, em Minas Gerais, já na terça-feira, enquanto o Internacional volta a jogar dentro do Beira-Rio diante do Corinthians, na quarta-feira, dia 1º de outubro.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 1 X 1 INTERNACIONAL

JUVENTUDE - Jandrei; Ewerthon (Rafael Bilu), Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Caíque, Luis Mandaca, Igor Formiga e Nenê (Ênio); Lucas Fernandes (Sforza) e Gabriel Taliari (Gilberto). Técnico: Thiago Carpini.

INTERNACIONAL - Anthoni; Alan Benítez, Vitão, Mercado e Victor Gabriel; Luis Otávio, Bruno Henrique (Bruno Tabata), Óscar Romero (Ronaldo) e Alan Patrick (Vitinho); Carbonero (Ricardo Mathias) e Borré. Técnico: Ramón Díaz.

GOLS - Alan Patrick, aos 23 minutos do primeiro tempo. Ênio, aos 17 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Caíque, Gabriel Taliari, Victor Gabriel e Borre.

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

RENDA - R$ 215.553,00.

PÚBLICO - 8.178 torcedores.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).