Milan x Napoli: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

27/09/2025 20h00

Neste domingo, pela quinta rodada do Campeonato Italiano, Milan e Napoli se enfrentam no San Siro. A bola rola às 15h45 (de Brasília).

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.

Onde assistir Milan x Napoli ao vivo?

  • Streaming: ESPN e Disney+

Como o Milan chega ao confronto

Com quatro triunfos seguidos, sendo três pelo Italiano e um pela Copa da Itália, o Milan chega embalado para o duelo. O time se encontra na terceira colocação, com nove pontos conquistados. São três triunfos e um revés.

Como o Napoli chega ao confronto

Do outro lado, o Napoli, apesar do revés para o Manchester City na Champions League, segue 100% no Campeonato Italiano. A equipe é a dona da liderança, com 12 pontos.

Histórico do confronto

Ao todo, as duas equipes já se enfrentaram 172 vezes na história, sendo 67 vitórias do Milan contra 52 do Newcastle, além de 53 empates.

Prováveis escalações

Milan: Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic e Estupiñan; Fofana, Rabiot e Modric; Saelemaekers, Pulisic e Giménez

Técnico: Massimiliano Allegri

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Spinazzola; Lobotka, Anguissa, De Bruyne e McTominay; Politano e Hojlund

Técnico: Antonio Conte

Arbitragem de Milan x Napoli

  • Árbitro: Danielle Chiffi

Ficha técnica de Milan x Napoli

  • Jogo: Milan x Napoli

  • Data: 28 de setembro de 2025 (domingo)

  • Horário: 15h45 (de Brasília)

  • Campeonato: 5ª rodada do Campeonato Italiano

  • Local: San Siro

  • Onde assistir: ESPN e Disney+ (Streaming)

