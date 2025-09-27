Milan x Napoli: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações
Neste domingo, pela quinta rodada do Campeonato Italiano, Milan e Napoli se enfrentam no San Siro. A bola rola às 15h45 (de Brasília).
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.
Onde assistir Milan x Napoli ao vivo?
- Streaming: ESPN e Disney+
Como o Milan chega ao confronto
Com quatro triunfos seguidos, sendo três pelo Italiano e um pela Copa da Itália, o Milan chega embalado para o duelo. O time se encontra na terceira colocação, com nove pontos conquistados. São três triunfos e um revés.
Como o Napoli chega ao confronto
Do outro lado, o Napoli, apesar do revés para o Manchester City na Champions League, segue 100% no Campeonato Italiano. A equipe é a dona da liderança, com 12 pontos.
Histórico do confronto
Ao todo, as duas equipes já se enfrentaram 172 vezes na história, sendo 67 vitórias do Milan contra 52 do Newcastle, além de 53 empates.
Prováveis escalações
Milan: Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic e Estupiñan; Fofana, Rabiot e Modric; Saelemaekers, Pulisic e Giménez
Técnico: Massimiliano Allegri
Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Spinazzola; Lobotka, Anguissa, De Bruyne e McTominay; Politano e Hojlund
Técnico: Antonio Conte
Arbitragem de Milan x Napoli
- Árbitro: Danielle Chiffi
Ficha técnica de Milan x Napoli
- Jogo: Milan x Napoli
- Data: 28 de setembro de 2025 (domingo)
- Horário: 15h45 (de Brasília)
- Campeonato: 5ª rodada do Campeonato Italiano
- Local: San Siro
- Onde assistir: ESPN e Disney+ (Streaming)