Marílson dos Santos destaca importância da São Silvestre na carreira e projeta edição centenária

27/09/2025 05h00

A tradicional Corrida Internacional de São Silvestre recebeu grandes atletas ao longo de seus 100 anos de história. E um deles foi Marílson dos Santos, único brasileiro tricampeão da Prova que, para ele, foi a mais importante de sua carreira.

Em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva, o lendário atleta, campeão em 2003, 2005 e 2010, revelou que a Corrida o projetou tanto para o cenário nacional quanto para o internacional. Além da São Silvestre, ele também conquistou a Maratona de Nova York duas vezes (2006 e 2008).

"Eu ter vencido essa Prova três vezes é um orgulho muito grande. Tive a oportunidade de assistir quando criança e me via correndo a São Silvestre como qualquer outro atleta amador. De repente estava no pódio, vencendo a Prova. É a Prova mais importante da minha carreira, que me projetou para o cenário nacional e internacional e que me deu reconhecimento dentro do país", disse Marílson, após conversa no Palco Talks da COB Expo 2025, na última sexta-feira.

Expectativa para 100ª edição

Marílson ainda falou sobre a expectativa para a próxima edição da Corrida, que completa 100 anos em 2025. O ex-atleta destacou a exclusividade da São Silvestre, que reuniu e reúne atletas de todo o mundo, como os multicampeões Paul Tergat e Rosa Mota, e disse que os africanos, além do Brasil, seguem como favoritos para o título.

O país com mais títulos na história da Prova é Quênia, que acumula 18 vitórias no masculino e 19 no feminino. O Brasil, com 16 triunfos ao todo, aparece na segunda posição, seguido de Portugal e Etiópia, com 11 e nove conquistas, respectivamente.

"A expectativa para essa edição é muito grande, uma edição especial, não é qualquer corrida que completa 100 anos de existência. Tanto pelo lado recreacional, dos atletas que buscam qualidade de vida, quanto para os de elite será uma edição muito importante. A expectativa é que seja um grande evento, que seja louvável. A disputa entre os atletas de elite será muito grande, porque eu penso que, se eu tivesse correndo, me doaria muito para vencer a Prova. É muito importante, vai ser sensacional", pontuou.

"Têm sempre os africanos em geral, os etíopes, os quenianos, como é historicamente. A São Silvestre se caracteriza por ser uma prova forte. É a única prova em que tivemos a oportunidade de ver os maiores atletas do mundo participarem. Lógico que a gente torce para uma vitória brasileira, mas ter a oportunidade de ver esses atletas em ação não existe em qualquer lugar mundo. A gente teve atletas lendários como Paul Tergat e Rosa Mota", explicou.

Serviço - São Silvestre 2025

  • Data: 31 de dezembro de 2025

  • Local de largada e chegada: Avenida Paulista, São Paulo (SP)

  • Distância: 15 km

  • Regulamento da São Silvestre

  • Retirada de kit: Expo São Silvestre, de 27 a 30 de dezembro, no Parque do Ibirapuera

