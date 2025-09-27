Spaten Fight Night 2: Manchinha vence Barcellos e unifica títulos do MMA
O Spaten Fight Night 2 foi projetado majoritariamente como uma noite de gala do boxe. Mas na luta de abertura do show deste sábado (27), em São Paulo, uma exceção à regra apimentou ainda mais o evento com um belo combate 'abre alas'. Representantes do MMA e campeões em suas respectivas organizações, Thiago Silva e Wanderson Barcellos travaram uma disputa equilibrada. Mas no fim, quem levou a melhor foi 'Manchinha' que, com o resultado, unificou os cinturões peso-leve (70 kg) do Shooto Brasil e do MAC (Martial Arts Championship).
Após a disputa dos três rounds, Manchinha foi declarado vencedor na decisão unânime dos juízes (29 a 28). Especialista na luta agarrada, o veterano conseguiu impor seu estilo, sobretudo no segundo e terceiro assaltos, controlando o duelo no solo e minando o gás de Barcellos. Além de unificar os títulos do Shooto e MAC, Thiago também recebeu um cinturão do Spaten Fight Night no ringue, assim que o resultado foi anunciado.
A luta
Barcellos começou o duelo conectando chutes na panturrilha e boas sequências de cruzados. Em resposta, Manchinha desferiu um chute alto, mas que passou no vazio. Especialista no boxe, Wanderson achou a distância e, com um jab certeiro, fez Thiago ir ao solo. O árbitro pediu para que Manchinha se levantasse e recomeçou a disputa com ambos de pé. Acuado e com a base já minada, Thiago mergulhou nas pernas de Barcellos e conseguiu uma bela queda no centro do ringue. Por cima, o especialista em jiu-jitsu passou a controlar as ações, mas sem tanta efetividade na posição de 'ground and pound'. A inatividade fez o árbitro intervir e mandar os lutadores ficarem novamente de pé. Barcellos fechou a parcial com um belo chute rodado na linha de cintura.
No início do segundo assalto, Manchinha não perdeu tempo e se lançou novamente nas pernas de Wanderson, assegurando mais uma queda. Com auxílio do canto do ringue, Barcellos conseguiu se levantar, mas foi rapidamente derrubado novamente por Thiago, que tentou abrir espaço para avançar posições atacando no ground and pound. Faixa-preta, o veterano conseguiu a montada e ampliou seu domínio até o soar do gongo.
Com o duelo virtualmente empatado, Barcellos começou a terceira e última parcial mais agressivo, com boas sequências de cruzados e chutes. Atento ao perigo, Manchinha rapidamente buscou o clinch e pressionou o rival contra as cordas. Uma vez no centro do ringue, o grappler se manteve fiel à estratégia e concluiu mais uma queda no 'timing' certo. Novamente, porém, o árbitro mandou os competidores retomarem a luta de pé. Wanderson aproveitou para conectar um bom direto de direita, mas foi novamente derrubado na sequência. Ampliando o domínio, Thiago conseguiu novamente a montada e aplicou uma saraivada de golpes em seu oponente.
Confira abaixo os resultados do Spaten Fight Night 2 até então:
Thiago Manchinha venceu Wanderson Barcellos por decisão unânime
*A reportagem da Ag Fight está viajando a convite da Spaten.
Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok