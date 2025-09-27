Luta principal do UFC Austrália pode definir próximo rival de Alex Poatan

O UFC retorna à Austrália neste sábado (27) com um evento direto de Perth, e a luta principal da noite pode ter implicações importantes no futuro de Alex Pereira. Carlos Ulberg e Dominick Reyes, respectivos terceiro e sétimo colocados no ranking dos meio-pesados (93 kg), se enfrentam em um duelo que pode definir o próximo adversário do brasileiro.

A relevância do combate cresce ainda mais diante do atual cenário da categoria. No dia 4 de outubro, 'Poatan' encara Magomed Ankalaev em uma aguardada revanche pelo título da divisão, no UFC 320. No primeiro encontro, realizado em março, o striker paulista foi superado por decisão unânime, perdendo o cinturão para o russo. Agora, o reencontro tem peso de tira-teima para ambos.

Influência

O resultado desse confronto pode interferir diretamente nos próximos passos do lutador tupiniquim. Em caso de nova derrota, o caminho de Pereira pode seguir por diferentes direções: aposentadoria, uma possível subida para os pesados ou a permanência nos meio-pesados para tentar uma nova escalada rumo ao topo. Nesse último cenário, uma luta contra o perdedor de Ulberg vs Reyes surge como alternativa viável para manter o brasileiro ativo entre os melhores da divisão.

Por outro lado, se o brasileiro recuperar o cinturão, o vencedor da luta deste sábado se credencia como forte candidato à próxima disputa de título. Outro combate com peso de 'title eliminator' - entre Jiri Prochazka e Khalil Rountree Jr - também acontece no UFC 320. Porém, ambos já foram derrotados por Poatan, o que pode abrir espaço para um nome inédito na linha de frente pela cinta. Nesse contexto, tanto Ulberg quanto Reyes despontam como opções viáveis e com boas narrativas para encarar o campeão.

Narrativas

Vivendo grande fase no Ultimate, o neozelandês Carlos Ulberg chega embalado por oito vitórias consecutivas, sendo cinco delas por nocaute. Representante da City Kickboxing - equipe do ex-campeão dos médios (84 kg) Israel Adesanya - o atleta é apontado como uma das maiores promessas da divisão. Como o nigeriano é um antigo rival de Poatan, um eventual duelo entre Ulberg e o brasileiro poderia intensificar a rivalidade entre os camps, gerando uma nova narrativa de peso para o cinturão.

No outro lado do octógono, Dominick Reyes tenta consolidar sua recuperação após uma sequência difícil na carreira. Ex-desafiante ao título e lembrado por protagonizar uma das lutas mais parelhas contra Jon Jones - com muitos analistas o apontando como vencedor naquele embate - o norte-americano sofreu quatro reveses seguidos entre 2020 e 2022, o que chegou a colocar em dúvida sua permanência na organização. Porém, voltou à boa fase com três vitórias seguidas por nocaute e agora retorna ao topo do card em busca de uma nova chance pelo título.

Esquadrão Brasileiro

Mesmo do outro lado do mundo, o Brasil estará representado na noite de lutas. Três atletas nacionais entram em ação na parte preliminar: Alexia Thainara, a 'Burguesinha', mede forças com Loma Lookboonmee; Luana Carolina, a 'Dread', enfrenta a estreante Michelle Montague; e Rodolfo Bellato, o 'Trator', encara Navajo Stirling.

Com nomes promissores em ação e lutas importantes para o futuro da categoria até 93 kg, o UFC Austrália promete movimentar o ranking e influenciar diretamente o cenário do título. Seja com Poatan retomando o trono, ou com Ankalaev mantendo a coroa, o vencedor entre Ulberg e Reyes pode sair da Oceania com o passaporte carimbado para uma futura disputa de cinturão.

