Luta Popó x Wanderlei Silva ao vivo: horário e onde assistir ao Spaten Fight Night 2

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Acelino "Popó" Freitas e Wanderlei Silva se enfrentam hoje, em São Paulo, na luta principal do Spaten Fight Night 2. O evento tem início marcado para as 20h (de Brasília), com a luta principal ocorrendo a partir das 23h10.

Onde assistir? O evento será transmitido ao vivo pelo Combate (pay-per-view). O sportv3 (TV fechada) exibe as duas primeiras lutas do card, enquanto a TV Globo (TV aberta) transmite Bia Ferreira x Maira Moneo e Wanderlei Silva x Popó Freitas ao vivo, logo depois do "Estrela da Casa".

A luta principal da noite coloca frente a frente dois grandes nomes dos esportes de combate: Wanderlei Silva, ícone do MMA, estreia no boxe contra Acelino "Popó" Freitas. O tetracampeão mundial foi chamado às pressas após a contusão de Vitor Belfort, prometendo um duelo de peso para os fãs da modalidade.

Na co-luta principal, Bia Ferreira realiza sua terceira defesa de cinturão e a primeira em solo brasileiro. Ela enfrenta a uruguaia Maira Moneo, em disputa pelo título do peso-leve (até 61kg) da Federação Internacional de Boxe (IBF).

O card ainda traz outros confrontos de destaque, incluindo a luta de boxe entre Hebert Conceição e Yamaguchi Falcão. Além do duelo de MMA entre Thiago "Manchinha" e Wanderson Barcellos, garantindo uma noite completa de combates.

Acelino "Popó" Freitas x Wanderlei Silva -- Spaten Fight Night 2