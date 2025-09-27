Topo

Esporte

Luta Popó x Wanderlei Silva ao vivo: horário e onde assistir ao Spaten Fight Night 2

Acelino Popó após o nocaute em Kleber Bambam - Fight Musica Show
Acelino Popó após o nocaute em Kleber Bambam Imagem: Fight Musica Show
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

27/09/2025 19h00

Acelino "Popó" Freitas e Wanderlei Silva se enfrentam hoje, em São Paulo, na luta principal do Spaten Fight Night 2. O evento tem início marcado para as 20h (de Brasília), com a luta principal ocorrendo a partir das 23h10.

Onde assistir? O evento será transmitido ao vivo pelo Combate (pay-per-view). O sportv3 (TV fechada) exibe as duas primeiras lutas do card, enquanto a TV Globo (TV aberta) transmite Bia Ferreira x Maira Moneo e Wanderlei Silva x Popó Freitas ao vivo, logo depois do "Estrela da Casa".

Relacionadas

Medalhista olímpico fala sobre Anderson x Sonnen: 'Não foi luta de verdade'

Anderson Silva revela que nocaute era proibido em luta contra Chael Sonnen

Anderson x Sonnen frustra público com nocaute proibido e luta sem graça

A luta principal da noite coloca frente a frente dois grandes nomes dos esportes de combate: Wanderlei Silva, ícone do MMA, estreia no boxe contra Acelino "Popó" Freitas. O tetracampeão mundial foi chamado às pressas após a contusão de Vitor Belfort, prometendo um duelo de peso para os fãs da modalidade.

Na co-luta principal, Bia Ferreira realiza sua terceira defesa de cinturão e a primeira em solo brasileiro. Ela enfrenta a uruguaia Maira Moneo, em disputa pelo título do peso-leve (até 61kg) da Federação Internacional de Boxe (IBF).

O card ainda traz outros confrontos de destaque, incluindo a luta de boxe entre Hebert Conceição e Yamaguchi Falcão. Além do duelo de MMA entre Thiago "Manchinha" e Wanderson Barcellos, garantindo uma noite completa de combates.

Acelino "Popó" Freitas x Wanderlei Silva -- Spaten Fight Night 2

  • Data e hora: 27 de setembro, a partir das 20h (de Brasília)
  • Local: São Paulo (SP)
  • Transmissão: Combate (pay-per-view), sportv3 (TV fechada) exibe as duas primeiras lutas do card, enquanto a TV Globo (TV aberta) transmite Bia Ferreira x Maira Moneo e Wanderlei Silva x Popó Freitas ao vivo, logo depois do "Estrela da Casa"

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Luta Popó x Wanderlei Silva ao vivo: horário e onde assistir ao Spaten Fight Night 2

Escalação do Corinthians: Dorival faz testes e deve ter baixa de Memphis contra o Flamengo

Sporting bate o Estoril e assume a vice-liderança do Português

Hamilton revela que seu cão está em coma: 'não sabemos se vai acordar'

Tottenham busca empate nos acréscimos e evita prejuízo maior contra o lanterna Wolverhampton

Santos repudia postura do Flamengo e cobra respeito a acordos firmados na Libra

Fortaleza vence o Sport, amplia tabu e ganha fôlego na luta contra degola do Brasileirão

Com gol de Beraldo, PSG vence Auxerre e reassume liderança do Francês

Fortaleza bate o Sport e vence duas seguidas em casa pela 1ª vez no Brasileirão

Sasha decide, e Fortaleza vence Sport em duelo de desesperados no Castelão

Assistir Vasco x Cruzeiro ao vivo pelo Brasileirão: veja onde vai passar o jogo