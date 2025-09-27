Liverpool é derrotado pelo Crystal Palace e perde invencibilidade no Inglês
Neste sábado, o Liverpool acabou derrotado pelo Crystal Palace no Campeonato Inglês, por 2 a 1. Ismaila Sarr e Nketiah marcaram pelos mandantes, enquanto Chiesa descontou no Selhurst Park.
Situação da tabela
Com a derrota, o Liverpool perde a invencibilidade na Premier League, porém segue na liderança da competição com 15 pontos. O Crystal Palace, por sua vez, assume a vice-liderança, com 12 pontos.
? Resumo do jogo
? CRYSTAL PALACE 2 x 1 LIVERPOOL ?
? Competição: Sexta rodada do Campeonato Inglês
?? Local: Selhurst Park
? Data: 27 de setembro de 2025 (sábado)
? Horário: 11h00 (de Brasília)
Gols
- ? Ismaila Sarr, aos 9? do 1ºT (Crystal Palace)
- ?Chiesa, aos 42? do 2ºT (Liverpool)
- ?Nketiah, aos 52? do 2ºT (Liverpool)
Como foi o jogo
Primeiro tempo
A primeira etapa foi muito movimentada. Apesar de o Liverpool ter a posse na maior parte do tempo, ambas as equipes criaram chances de gol e o Crystal Palace conseguiu ir às redes antes dos visitantes.
Logo aos nove minutos, Konaté tentou afastar a cobrança de escanteio e acabou desviando para a pequena área. Ismaila Sarr aproveitou e finalizou de muito perto para anotar pelos mandantes.
Segundo tempo
Na etapa complementar, o Liverpool foi melhor e pressionou até marcar o gol do empate aos 42 minutos. Richards deu um carrinho para afastar a bola de sua área e sobrou para Chiesa, que apenas teve o trabalho de arrematar firme para ir às redes pelos visitantes.
No entanto, aos 52, Nketiah aproveitou a sobra dentro da área e, sem marcação, chutou para garantir a vitória do Crystal Palace.
Próximos jogos
Crystal Palace
- Jogo: Dínamo Kiev x Crystal Palace
- Data e horário: 02/09 (quinta-feira) | 13h45 (de Brasília)
- Local: Motor Lublin Arena
- Competição: Liga de Conferência
Liverpool
- Jogo: Galatasaray x Liverpool
- Data e horário: 30/09 (quarta-feira) | 16h00 (de Brasília)
- Local: RAMS Park
- Competição: Liga dos Campeões