Liverpool é derrotado pelo Crystal Palace e perde invencibilidade no Inglês

27/09/2025 13h21

Neste sábado, o Liverpool acabou derrotado pelo Crystal Palace no Campeonato Inglês, por 2 a 1. Ismaila Sarr e Nketiah marcaram pelos mandantes, enquanto Chiesa descontou no Selhurst Park.

Situação da tabela

Com a derrota, o Liverpool perde a invencibilidade na Premier League, porém segue na liderança da competição com 15 pontos. O Crystal Palace, por sua vez, assume a vice-liderança, com 12 pontos.

? Resumo do jogo 

? CRYSTAL PALACE 2 x 1 LIVERPOOL ?

? Competição: Sexta rodada do Campeonato Inglês

?? Local: Selhurst Park

? Data: 27 de setembro de 2025 (sábado)

? Horário: 11h00 (de Brasília)

Gols

  • ? Ismaila Sarr, aos 9? do 1ºT (Crystal Palace)

  • ?Chiesa, aos 42? do 2ºT (Liverpool)

  • ?Nketiah, aos 52? do 2ºT (Liverpool)

Como foi o jogo

Primeiro tempo

A primeira etapa foi muito movimentada. Apesar de o Liverpool ter a posse na maior parte do tempo, ambas as equipes criaram chances de gol e o Crystal Palace conseguiu ir às redes antes dos visitantes.

Logo aos nove minutos, Konaté tentou afastar a cobrança de escanteio e acabou desviando para a pequena área. Ismaila Sarr aproveitou e finalizou de muito perto para anotar pelos mandantes.

Segundo tempo

Na etapa complementar, o Liverpool foi melhor e pressionou até marcar o gol do empate aos 42 minutos. Richards deu um carrinho para afastar a bola de sua área e sobrou para Chiesa, que apenas teve o trabalho de arrematar firme para ir às redes pelos visitantes.

No entanto, aos 52, Nketiah aproveitou a sobra dentro da área e, sem marcação, chutou para garantir a vitória do Crystal Palace.

Próximos jogos

Crystal Palace

  • Jogo: Dínamo Kiev x Crystal Palace

  • Data e horário: 02/09 (quinta-feira) | 13h45 (de Brasília)

  • Local: Motor Lublin Arena

  • Competição: Liga de Conferência

Liverpool

  • Jogo: Galatasaray x Liverpool

  • Data e horário: 30/09 (quarta-feira) | 16h00 (de Brasília)

  • Local: RAMS Park

  • Competição: Liga dos Campeões

