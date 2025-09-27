Topo

Lautaro Martinez volta a ser titular na Inter de Milão e marca na vitória sobre Cagliari

Cagliari

27/09/2025 19h40

Após não entrar em campo na vitória contra o Ajax pela Liga dos Campeões e jogar apenas 26 minutos contra o Sassuolo na semana passada, o atacante argentino Lautaro Martinez voltou ao time titular da Inter de Milão neste sábado e marcou o primeiro gol da vitória por 2 a 0 sobre o Cagliari pela quinta rodada do Campeonato Italiano.

Com sua segunda vitória seguida, o time de Milão chegou aos 9 pontos, na quinta colocação, diminuindo a distância para o topo da tabela. O Cagliari, que estava na frente da Inter, permanece com 7 pontos, e caiu para o décimo posto.

Lautaro Martinez abriu o placar ao completar de cabeça um cruzamento de Alessandro Bastoni aos 9 minutos do primeiro tempo. O Cagliari, que vinha de dois triunfos seguidos, quase empatou aos 28 minutos do segundo tempo, quando a cabeçada de Folorunsho bateu no travessão, mas a Inter ampliou aos 38. Pio Esposito acertou uma finalização após assistência de Federico Dimarco, marcando seu primeiro gol no Italiano. Sebastiano, irmão mais velho de Pio, estava em campo, mas com a camisa do Cagliari.

Os times voltam a jogar pelo Italiano no próximo final de semana. A Inter de Milão recebe a Cremonese no San Siro no sábado, e o Cagliari joga com a Udinese, como visitante, no domingo. Antes, porém, a Inter recebe o Slava Praga na terça-feira pela Champions League.

