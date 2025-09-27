Juventus x Atalanta pelo Italiano: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações
Juventus e Atalanta se enfrentam neste sábado, às 13h (de Brasília), no Allianz Stadium, em Turim, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Italiano.
Confira onde assistir, como chegam as equipes, escalações prováveis e dados do confronto.
Onde assistir Juventus x Atalanta ao vivo?
Streaming: Disney+
TV fechada: CazéTV
Como chega a Juventus para o confronto
A Juventus soma três vitórias e um empate e ocupa a vice-liderança da competição, com dez pontos, apenas dois a menos que o líder Napoli.
Como chega a Atalanta para o confronto
A Atalanta figura no quinto lugar, com oito pontos, e não perde há quatro partidas (duas vitórias e dois empates).
Histórico do confronto
Nos últimos cinco confrontos, houve uma vitória da Juventus, uma da Atalanta e três empates.
Prováveis escalações
JUVENTUS: Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David
Técnico: Tudor
ATALANTA: Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Musah, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Krstovic
Técnico: Juric
Ficha técnica de Juventus x Atalanta
Confronto: Juventus x Atalanta
Competição: Campeonato Italiano - quinta rodada
Data e horário: Sábado, 27 de setembro, às 13h (de Brasília)
Local: Allianz Stadium - Turim (ITA)
Transmissão: Disney+ e CazéTV