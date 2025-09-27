Juventus x Atalanta pelo Italiano: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Juventus e Atalanta se enfrentam neste sábado, às 13h (de Brasília), no Allianz Stadium, em Turim, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Italiano.

Confira onde assistir, como chegam as equipes, escalações prováveis e dados do confronto.

Onde assistir Juventus x Atalanta ao vivo?

Streaming: Disney+



TV fechada: CazéTV

Como chega a Juventus para o confronto

A Juventus soma três vitórias e um empate e ocupa a vice-liderança da competição, com dez pontos, apenas dois a menos que o líder Napoli.

Como chega a Atalanta para o confronto

A Atalanta figura no quinto lugar, com oito pontos, e não perde há quatro partidas (duas vitórias e dois empates).

Histórico do confronto

Nos últimos cinco confrontos, houve uma vitória da Juventus, uma da Atalanta e três empates.

Prováveis escalações

JUVENTUS: Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David



Técnico: Tudor

ATALANTA: Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Musah, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Krstovic



Técnico: Juric

Ficha técnica de Juventus x Atalanta

Confronto: Juventus x Atalanta



Competição: Campeonato Italiano - quinta rodada



Data e horário: Sábado, 27 de setembro, às 13h (de Brasília)



Local: Allianz Stadium - Turim (ITA)



Transmissão: Disney+ e CazéTV