Topo

Esporte

Juventus x Atalanta pelo Italiano: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

27/09/2025 08h00

Juventus e Atalanta se enfrentam neste sábado, às 13h (de Brasília), no Allianz Stadium, em Turim, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Italiano.

Confira onde assistir, como chegam as equipes, escalações prováveis e dados do confronto.

Onde assistir Juventus x Atalanta ao vivo?

Streaming: Disney+

TV fechada: CazéTV

Como chega a Juventus para o confronto

A Juventus soma três vitórias e um empate e ocupa a vice-liderança da competição, com dez pontos, apenas dois a menos que o líder Napoli.

Como chega a Atalanta para o confronto

A Atalanta figura no quinto lugar, com oito pontos, e não perde há quatro partidas (duas vitórias e dois empates).

Histórico do confronto

Nos últimos cinco confrontos, houve uma vitória da Juventus, uma da Atalanta e três empates.

Prováveis escalações

JUVENTUS: Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David

Técnico: Tudor

ATALANTA: Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Musah, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Krstovic

Técnico: Juric

Ficha técnica de Juventus x Atalanta

Confronto: Juventus x Atalanta

Competição: Campeonato Italiano - quinta rodada

Data e horário: Sábado, 27 de setembro, às 13h (de Brasília)

Local: Allianz Stadium - Turim (ITA)

Transmissão: Disney+ e CazéTV

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Saiba como assitir ao UFC Austrália, card com três lutadores brasileiros

Cagliari x Inter de Milão pelo Italiano: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Juventus x Atalanta pelo Italiano: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

PSG x Auxerre pelo Francês: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Atlético de Madrid x Real Madrid pelo Espanhol: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Athletico-PR tenta entrar no G-4 em duelo paranaense da 29ª rodada da Série B

Perto da zona de rebaixamento, Atlético-MG tenta quebrar jejum diante do embalado Mirassol

RB Bragantino x Santos pelo Brasileirão: veja onde assistir ao jogo do Brasileirão

De olho no G6, São Paulo tenta manter tabu de 10 anos contra o Ceará em casa

Fortaleza e Sport fazem duelo nordestino contra a queda no Brasileirão

Semifinalistas da Copa do Brasil, Vasco e Cruzeiro fazem duelo de gigantes no Brasileirão