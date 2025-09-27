Juventus empata com a Atalanta e pode perder vice-liderança do Italiano

Jogando em casa neste sábado, a Juventus ficou no empate com a Atalanta por 1 a 1, em um duelo pelo Campeonato Italiano. Juan Cabal anotou pela equipe de Turim no Allianz Stadium, enquanto Sulemana foi às redes pelos visitantes.

Situação da tabela

Com a igualdade, a Juventus dorme na vice-liderança da competição, com 11 pontos. Neste domingo, a equipe ainda pode ser superada em caso de vitórias de Roma e Milan. A Atalanta, por sua vez, assume a terceira colocação com nove pontos e também pode ser ultrapassada.

? Resumo do jogo

? JUVENTUS 1 x 1 ATALANTA ?

? Competição: Quinta rodada do Campeonato Italiano



?? Local: Allianz Stadium



? Data: 27 de setembro de 2025 (sábado)



? Horário: 13h00 (de Brasília)

Gols

Kamaldeen Sulemana, aos 46? do 2ºT (Atalanta) ? Juan Cabal, aos 33? do 2ºT (Juventus)

Como foi o jogo

Primeiro tempo

Apesar do domínio da Juventus durante a primeira etapa, quem inaugurou o marcador foi a Atalanta.

Nos acréscimos, aos 46 minutos, Adzic errou o domínio na saída de bola da Juventus e Kamaldeen Sulemana roubou a bola. O atacante conduziu até a entrada da área, limpou o zagueiro Gatti e bateu cruzado, sem chances para o goleiro Di Gregorio.

Segundo tempo

A segunda etapa teve pouco brilho das equipes, que criaram poucas oportunidades. No entanto, aos 33 minutos, João Mário cruzou e Kossounou falhou em afastar. Juan Cabal dominou na pequena área e finalizou para empatar.

Dois minutos depois, De Roon segurou McKennie e recebeu o seu segundo cartão amarelo, o que resultou na expulsão do volante da Atalanta.

Próximos jogos

Juventus

Jogo: Villareal x Juventus

Villareal x Juventus Data e horário: 01/09 (quarta-feira) | 16h00 (de Brasília)

01/09 (quarta-feira) | 16h00 (de Brasília) Local: Estádio de la Cerámica

Estádio de la Cerámica Competição: Liga dos Campeões

Atalanta