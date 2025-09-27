Juventus empata com a Atalanta e pode perder vice-liderança do Italiano
Jogando em casa neste sábado, a Juventus ficou no empate com a Atalanta por 1 a 1, em um duelo pelo Campeonato Italiano. Juan Cabal anotou pela equipe de Turim no Allianz Stadium, enquanto Sulemana foi às redes pelos visitantes.
Situação da tabela
Com a igualdade, a Juventus dorme na vice-liderança da competição, com 11 pontos. Neste domingo, a equipe ainda pode ser superada em caso de vitórias de Roma e Milan. A Atalanta, por sua vez, assume a terceira colocação com nove pontos e também pode ser ultrapassada.
? Resumo do jogo
? JUVENTUS 1 x 1 ATALANTA ?
? Competição: Quinta rodada do Campeonato Italiano
?? Local: Allianz Stadium
? Data: 27 de setembro de 2025 (sábado)
? Horário: 13h00 (de Brasília)
Gols
- ? Kamaldeen Sulemana, aos 46? do 2ºT (Atalanta)
- ? Juan Cabal, aos 33? do 2ºT (Juventus)
Como foi o jogo
Primeiro tempo
Apesar do domínio da Juventus durante a primeira etapa, quem inaugurou o marcador foi a Atalanta.
Nos acréscimos, aos 46 minutos, Adzic errou o domínio na saída de bola da Juventus e Kamaldeen Sulemana roubou a bola. O atacante conduziu até a entrada da área, limpou o zagueiro Gatti e bateu cruzado, sem chances para o goleiro Di Gregorio.
Segundo tempo
A segunda etapa teve pouco brilho das equipes, que criaram poucas oportunidades. No entanto, aos 33 minutos, João Mário cruzou e Kossounou falhou em afastar. Juan Cabal dominou na pequena área e finalizou para empatar.
Dois minutos depois, De Roon segurou McKennie e recebeu o seu segundo cartão amarelo, o que resultou na expulsão do volante da Atalanta.
Próximos jogos
Juventus
- Jogo: Villareal x Juventus
- Data e horário: 01/09 (quarta-feira) | 16h00 (de Brasília)
- Local: Estádio de la Cerámica
- Competição: Liga dos Campeões
Atalanta
- Jogo: Atalanta x Club Bruge
- Data e horário: 30/09 (terça-feira) | 13h45 (de Brasília)
- Local: Gewiss Stadium
- Competição: Liga dos Campeões