Juventude e Internacional duelam no Alfredo Jaconi em estreia de Ramón Díaz
Juventude e Internacional se enfrentam neste sábado, às 18h30, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 25ª rodada do Brasileirão. O confronto marca a estreia de Ramón Díaz no comando colorado, após a demissão de Roger Machado, e acontece em meio a um cenário de instabilidade das duas equipes.
O Inter ocupa a 14ª posição, com 27 pontos, mas chega pressionado por duas derrotas consecutivas. Primeiro, caiu por 4 a 1 diante do Palmeiras e, depois, sofreu em casa o revés por 3 a 2 no clássico com o Grêmio. A estreia do novo treinador é cercada por expectativas de mudança de postura.
O Juventude, por sua vez, vive situação ainda mais delicada. Aparece na zona de rebaixamento, com 21 pontos, e também perdeu os últimos dois compromissos, ambos por 2 a 0, contra Flamengo e Mirassol. O fator casa é visto como trunfo para tentar reagir.
O histórico do confronto é extenso e favorável ao Internacional. Em 151 jogos, o Colorado venceu 80, contra 33 triunfos do Juventude e 38 empates. No Alfredo Jaconi, a vantagem também é dos visitantes: 29 vitórias em 73 partidas, diante de 23 dos donos da casa.
Ramón Díaz terá de lidar com diversos desfalques na estreia. Rochet, Alan Rodríguez e Richard estão fora por lesão, enquanto Thiago Maia segue em recuperação. Além deles, Aguirre, Juninho e Bernabei cumprem suspensão, todos na defesa, obrigando a uma formação bastante modificada.
Com isso, Anthoni deve iniciar no gol, e a defesa será composta por Alan Benítez, Mercado, Victor Gabriel e Vitão. No meio-campo, Luis Otávio aparece como opção ao lado de Bruno Henrique, e Tabata e Romero ganham espaço entre os relacionados. A novidade é o lateral Yan Henrique, de 19 anos.
O treinador argentino demonstrou confiança ao assumir a equipe. "Os desafios nos agradam. Este é um clube importante, que precisa ser protagonista. Vamos trabalhar para construir um time intenso e competitivo, como a torcida merece", afirmou Ramón Díaz.
No Juventude, Carpini terá o desfalque do volante Jadson, suspenso. Por outro lado, Rodrigo Sam e Cipriano retornam de lesão e podem ser relacionados, assim como Ewerthon. Caíque deve deixar a defesa para reforçar o meio-campo, enquanto Sforza e Giraldo disputam vaga.
No setor ofensivo, Lucas Fernandes e Nenê brigam pela titularidade, mas há chance de o técnico apostar em uma formação mais agressiva, com três atacantes e Gilberto no comando de ataque. Nas laterais, Reginaldo retoma posição pela direita, e Alan Ruschel deve atuar pela esquerda.
FICHA TÉCNICA
JUVENTUDE X INTERNACIONAL
JUVENTUDE - Jandrei; Reginaldo, Luan Freitas, Rodrigo Sam (Bernardo ou Cipriano) e Alan Ruschel; Caíque, Giraldo (Sforza), Luis Mandaca e Nenê (Gilberto); Batalla e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.
INTERNACIONAL - Anthoni; Alan Benítez, Vitão, Mercado e Victor Gabriel; Luis Otávio, Bruno Henrique, Romero e Alan Patrick; Carbonero e Borré. Técnico: Ramón Díaz.
ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).
HORÁRIO - 18h30.
LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).