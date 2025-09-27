Topo

Esporte

Juventude e Internacional duelam no Alfredo Jaconi em estreia de Ramón Díaz

Caxias do Sul

27/09/2025 06h00

Juventude e Internacional se enfrentam neste sábado, às 18h30, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 25ª rodada do Brasileirão. O confronto marca a estreia de Ramón Díaz no comando colorado, após a demissão de Roger Machado, e acontece em meio a um cenário de instabilidade das duas equipes.

O Inter ocupa a 14ª posição, com 27 pontos, mas chega pressionado por duas derrotas consecutivas. Primeiro, caiu por 4 a 1 diante do Palmeiras e, depois, sofreu em casa o revés por 3 a 2 no clássico com o Grêmio. A estreia do novo treinador é cercada por expectativas de mudança de postura.

O Juventude, por sua vez, vive situação ainda mais delicada. Aparece na zona de rebaixamento, com 21 pontos, e também perdeu os últimos dois compromissos, ambos por 2 a 0, contra Flamengo e Mirassol. O fator casa é visto como trunfo para tentar reagir.

O histórico do confronto é extenso e favorável ao Internacional. Em 151 jogos, o Colorado venceu 80, contra 33 triunfos do Juventude e 38 empates. No Alfredo Jaconi, a vantagem também é dos visitantes: 29 vitórias em 73 partidas, diante de 23 dos donos da casa.

Ramón Díaz terá de lidar com diversos desfalques na estreia. Rochet, Alan Rodríguez e Richard estão fora por lesão, enquanto Thiago Maia segue em recuperação. Além deles, Aguirre, Juninho e Bernabei cumprem suspensão, todos na defesa, obrigando a uma formação bastante modificada.

Com isso, Anthoni deve iniciar no gol, e a defesa será composta por Alan Benítez, Mercado, Victor Gabriel e Vitão. No meio-campo, Luis Otávio aparece como opção ao lado de Bruno Henrique, e Tabata e Romero ganham espaço entre os relacionados. A novidade é o lateral Yan Henrique, de 19 anos.

O treinador argentino demonstrou confiança ao assumir a equipe. "Os desafios nos agradam. Este é um clube importante, que precisa ser protagonista. Vamos trabalhar para construir um time intenso e competitivo, como a torcida merece", afirmou Ramón Díaz.

No Juventude, Carpini terá o desfalque do volante Jadson, suspenso. Por outro lado, Rodrigo Sam e Cipriano retornam de lesão e podem ser relacionados, assim como Ewerthon. Caíque deve deixar a defesa para reforçar o meio-campo, enquanto Sforza e Giraldo disputam vaga.

No setor ofensivo, Lucas Fernandes e Nenê brigam pela titularidade, mas há chance de o técnico apostar em uma formação mais agressiva, com três atacantes e Gilberto no comando de ataque. Nas laterais, Reginaldo retoma posição pela direita, e Alan Ruschel deve atuar pela esquerda.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE X INTERNACIONAL

JUVENTUDE - Jandrei; Reginaldo, Luan Freitas, Rodrigo Sam (Bernardo ou Cipriano) e Alan Ruschel; Caíque, Giraldo (Sforza), Luis Mandaca e Nenê (Gilberto); Batalla e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.

INTERNACIONAL - Anthoni; Alan Benítez, Vitão, Mercado e Victor Gabriel; Luis Otávio, Bruno Henrique, Romero e Alan Patrick; Carbonero e Borré. Técnico: Ramón Díaz.

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Andreas Pereira ostenta rápida adaptação e mostra serviço em primeiros jogos no Palmeiras

São Paulo perde invencibilidade de 23 jogos em casa em competições internacionais

Yuri Alberto tenta encerrar jejum de quatro meses para evitar marca negativa pelo Corinthians

Entenda por que o Santos decidiu usar JP Chermont e Robinho Jr. no sub-20

Juventude e Internacional duelam no Alfredo Jaconi em estreia de Ramón Díaz

Onde vai passar Atlético de Madrid x Real Madrid pelo Espanhol? Como assistir ao vivo

Vasco x Cruzeiro: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Jogos da Juventude acabam com SP líder do quadro de medalhas; veja números

Ronaldo surfa em sucesso de João Fonseca, deixa futebol e investe no tênis

Classificação do Flamengo passa por mudança radical de batedores de pênalti

São Paulo e patrocinador antecipam fim de acordo e rompem contrato