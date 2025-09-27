Jogos da Juventude acabam com SP líder do quadro de medalhas; veja números

Os Jogos da Juventude foram, de fato, uma festa da Nação Esportiva. A estrutura montada pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil) exibiu números impressionantes no encerramento do evento, que ocorreu em Brasília.

Foram 200 colaboradores, além de 281 voluntários, e mais de 150 toneladas de equipamentos transportados por 13 caminhões, que percorreram 30.200 km por todo o Brasil.

Montaram-se 33 campos de jogo, e 502 árbitros oficiais trabalharam em 19 locais distintos. Além disso, 13 hotéis hospedaram atletas, oficiais e organizadores em um total de 37.191 diárias, com mais de 62.000 refeições servidas.

Ao todo, 4.700 atletas de 14 a 17 anos representando todas as 27 unidades da federação competiram em Brasília, de 10 a 25 de setembro, em 20 modalidades.

No quadro de medalhas, São Paulo terminou em primeiro lugar, com 112 pódios — 44 de ouro, 34 de prata e 34 de bronze.

O Rio de Janeiro ficou em segundo lugar, com 80 no total — 28 ouros, 29 pratas e 23 bronzes.

Paraná, Santa Catarina e Maranhão completam o top 5. Ao menos 25 unidades federativas conquistaram alguma medalha; apenas o Acre e o Tocantins saíram dos Jogos sem medalhas.

Alguns estados destacaram-se em modalidades específicas: o Paraná dominou o atletismo, com 8 ouros, 7 pratas e 5 bronzes; a natação teve São Paulo como soberano, com 13 ouros, 12 pratas e 6 bronzes; o Rio de Janeiro brilhou nas lutas, liderando judô (6 ouros, 2 pratas, 4 bronzes) e wrestling (7 ouros, 2 pratas e 1 bronze).

Nos Jogos da Juventude, vimos nascer carreiras brilhantes, como a da judoca Sarah Menezes, campeã olímpica, ou a da ponteira Rosamaria, que conquistou a prata nos Jogos Olímpicos. E, pelo que acompanhamos em Brasília, é bem provável que alguns dos jovens que competiram este ano também cheguem ao mais alto nível do esporte.