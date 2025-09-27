Ivo Roza Filho brilha e conquista o GP do 80º Aniversário da Sociedade Hípica Paranaense

Em mais uma grande disputa do Concurso de Salto Nacional 5*, que celebrou os 80 anos da Sociedade Hípica Paranaense ? referência do hipismo brasileiro em Curitiba ?, 21 conjuntos alinharam no Grande Prêmio, disputado a 1,55m/1,60m, neste sábado (27). O título ficou com o cearense Ivo Roza Filho, radicado em São Paulo, montando Umburanas Legendary JMen.

Conforme o regulamento, os 12 melhores avançaram para a segunda e decisiva volta, desenhada pelo course designer argentino Ivan Tagle. Entre eles, estavam três conjuntos sem faltas, seis com um derrube (4 pontos) e outros três somando 8 pontos.

Ivo Roza Filho, que também venceu a Copa Ouro no início da tarde, levou Legendary JMen, Brasileiro de Hipismo filho de Laeken JMen em Pit II JMen no auge da forma aos 17 anos recém completos, à vitória. A dupla havia feito uma leve falta na 1ª passagem zerou e registrou o melhor tempo na 2ª, 47s66. E, sem dúvida, para Ivo, 38, a conquista foi muito especial.

"A vitória para mim foi espetacular, porque foi um exemplo de superação. No primeiro dia caí do meu cavalo. Ele tem essa característica de, às vezes, assustar com os obstáculos. No segundo dia consegui terminar o percurso, entrei em uma outra prova e cheguei no GP sem grandes expectativas porque não havia tido um bom resultado. Mas confiei nele, acho que é um cavalo que tem muita força e muita qualidade, fiz boas curvas, tirei lance nas linhas e consegui ganhar", comemorou Ivo.

"Então foi muito importante, acho que foi uma superação pra mim pelo que aconteceu aqui no Concurso, mas também por mim que há exatamente um mês caí no Indoor na Hípica Paulista. O médico havia dito que eu ia passar três meses sem montar, mas eu tive uma recuperação meteórica e hoje de manhã ganhei a Copa Ouro com a Umburanas Night Star da qual caí em São Paulo e agora à tarde venci o GP, disputa mais importante do Aniversário da Hípica Paranaense. Então, eu acho que o grande ensinamento é que não tem que desistir. Tem que seguir em frente, tem que tentar, tem que lutar. Nosso esporte é maravilhoso e graças aos cavalos, isso tudo é possível. Então estou muito feliz: foi um final de semana abençoado", completou.

O vice-campeonato ficou com o paulista José Luiz Guimarães de Carvalho, que já havia computado duas importantes vitórias em Curitiba, e montando Quiet van?T Zorgvliet, égua de propriedade do Haras Agromen de apenas 9 anos, registrou uma falta 1ª volta e percurso limpo na 2ª, 51s49. Já José Roberto Reynoso Fernandez Filho com Tanagra JMen II, com a qual conquistou o hexacampeonato Senior Top em julho, emplacou em 3º lugar, com percurso limpo e uma falta ao final do 2º percurso, em 51s49.

"Em nome da CBH e comunidade do hipismo brasileiro, parabenizo a Sociedade Hípica Paranaense e seu atual presidente Oscar Martinez Neto e toda diretoria, assim como o presidente da Federação Paranaense Valdir Tonin, pelos 80 anos de um dos grandes centros de hipismo posicionado entre os melhores do Brasil que em muito contribui para o desenvolvimento do nosso esporte", destaca Constantino Scampini, presidente da CBH no ciclo olímpico Los Angeles 2028.

A disputa foi válida pela 9ª de 11 etapas do ranking brasileiro Senior Top e distribuiu 200 mil reais em premiação. Com os resultados em Curitiba, Raphael Machado Leite, 5º na prova preparatória a 1.50m e 8º no GP, assumiu a liderança do ranking brasileiro Senior Top com 303 pontos. Já o campeão pan-americano e cavaleiro olímpico Stephan Barcha, que não competiu em Curitiba por estar em atividade no circuito europeu, é vice-líder com 288 pontos.

Enquanto José Reynoso vem em 3º, 245 pontos. Nesta contagem ainda não foi computado o direito a dois descartes. As duas últimas etapas do circuito Senior Top 2025 acontecem no Haras Agromen (SP), 6 a 12/10, e 87º Aniversário da Sociedade Hípica Brasileira, entre 17 e 23/11.