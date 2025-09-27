Topo

Internacional cede empate ao Juventude em estreia de Ramón Díaz no Brasileirão

27/09/2025 20h28

Neste sábado, o Internacional empatou por 1 a 1 o clássico contra o Juventude, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Alfredo Jaconi. O duelo marcou a estreia do técnico Ramón Díaz, ex-Corinthians, no Colorado. Alan Patrick abriu o placar para os visitantes, enquanto Ênio anotou para os donos da casa.

Situação de Juventude e Internacional no Brasileirão

Com o resultado, o Juventude segue na zona de rebaixamento, com 22 pontos conquistados, três atrás do Atlético-MG, primeiro time fora do Z4. O Internacional, por sua vez, fica com 28 pontos, na 14ª posição e chega ao terceiro jogo sem vencer o Brasileirão.

? Resumo do jogo

?? JUVENTUDE 1 X 1 INTERNACIONAL ??

? Competição: Campeonato Brasileiro (25ª rodada)

?? Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

? Data: 27 de setembro de 2025 (sábado)

? Horário: 18h30 (de Brasília)

? Cartões amarelos: Caíque e Gabriel Taliari (Juventude); Victor Gabriel e Borré (Internacional)

? Cartões vermelhos: Nenhum

Arbitragem

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Gols

? Alan Patrick, aos 23? do 1°T (Internacional)

? Ênio, aos 17? do 2°T (Juventude)

?? Juventude

Jandrei; Ewerthon (Rafael Bilu), Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Caíque, Mandaca, Lucas Fernandes (Sforza), Igor Formiga e Nenê (Ênio); Gabriel Taliari (Gilberto).

Técnico: Thiago Carpini

?? Internacional

Anthoni; Benítez, Vitão, Gabriel Mercado e Victor Gabriel; Luis Otávio e Bruno Henrique (Bruno Tabata); Oscar Romero (Ronaldo), Alan Patrick (Vitinho) e Carbonero (Ricardo Mathias); Borré.

Técnico: Ramón Díaz

Como foi o jogo?

Juventude e Internacional fizeram um início de primeiro tempo faltoso e sem muitas oportunidades para ambos os lados. O Juventude arriscou pela primeira vez aos cinco, com Caíque, que deixou fácil para Anthoni. O Internacional foi efetivo e, na primeira oportunidade mais perigosa, abriu o placar. Nenê perdeu a bola, Carbonero avançou pela esquerda e bateu para o gol. Jandrei defendeu, mas Alan Patrick apareceu no rebote e fez 1 a 0, aos 23 minutos.

Aos sete minutos do segundo tempo, o Juventude chegou a empatar com Ewerthon, de cabeça, de dentro da pequena área Contudo, o tento foi anulado por impedimento. Dez minutos depois, os donos da casa conseguiram deixar tudo igual, dessa vez de forma legal. Bilu cruzou na área, Gilberto ajeitou, a defesa do Inter deixou passar, e Ênio chegou mandando para o fundo do gol de Anthoni.

Próximos jogos

Juventude

Jogo: Atlético-MG x Juventude

Competição: Campeonato Brasileiro (26ª rodada)

Data e horário: 30 de setembro, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Internacional

Jogo: Internacional x Corinthians

Competição: Campeonato Brasileiro (25ª rodada)

Data e horário: 1° de outubro, às 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

